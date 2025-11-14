Po dwóch meczach singlowych rozegrany zostanie obowiązkowy debel, w którym zmierzą się Linda Klimovicova i Martyna Kubka z Jade Otway i Erin Routliffe.

Trzydniowa rywalizacja będzie się toczyć według formuły „każdy z każdym”, na wynik poszczególnych meczów składać się będą rezultaty dwóch pojedynków singlowych, od których rozpocznie się każdy mecz, a następnie obowiązkowego debla. W sobotę Nowa Zelandia zagra z Rumunią, a w niedzielę Polki zmierzą się z Rumunkami.

W związku z reformą rozgrywek, polegającą na zmniejszeniu uczestników decydującego turnieju z 12 do ośmiu ekip, drużyna prowadzona przez Dawida Celta musi przejść dwa etapy kwalifikacji. Pierwszym jest właśnie turniej w Arenie Gorzów, nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej otwartej w grudniu 2023 roku, która posiada trybuny na około pięć tysięcy miejsc. Bilety na mecze reprezentacji Polski zostały wyprzedane.

W tym samym terminie odbędzie się w sumie siedem turniejów, których triumfatorki awansują do decydującej fazy eliminacji, zaplanowanej na kwiecień 2026. Pozostałe 14 zespołów z miejsc drugich i trzecich w tabelach zagra na wiosnę w Grupie I BJKC.

W 2024 roku Polki, ze Świątek w składzie, osiągnęły historyczny wynik w Billie Jean King Cup, docierając do półfinału, w którym minimalnie uległy późniejszym triumfatorkom Włoszkom.

Polska - Nowa Zelandia. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Polska - Zelandia poznamy w piątek 14 listopada. O tym, kto wygrał mecz Polska - Nowa Zelandia, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport