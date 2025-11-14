Pomnik Messiego przed Camp Nou? Jasne stanowisko Barcelony
Prezes Barcelony Joan Laporta poinformował, że klub planuje wznieść pomnik ku czci Lionela Messiego przed nowo wyremontowanym stadionem Camp Nou.
Kataloński klub przygotowuje się do oddania hołdu swojemu najskuteczniejszemu piłkarzowi w historii po jego emocjonalnej wizycie na stadionie.
ZOBACZ TAKŻE: Mbappe przebił Messiego. Kosmiczny wynik Francuza
38-letni Messi wrócił do Barcelony w ubiegłym tygodniu, aby po raz pierwszy od opuszczenia klubu w 2021 roku zwiedzić odnowiony stadion. Później opublikował na Instagramie wpis, w którym wyraził nadzieję, że "kiedyś wróci, a nie tylko pożegna się jako piłkarz".
Laporta potwierdził, że zarząd klubu omawiał już plany utworzenia stałego hołdu dla argentyńskiego mistrza świata.
- Messi zawsze będzie związany z Barceloną, wie, że drzwi są dla niego zawsze otwarte. Mamy dla niego absolutny szacunek, zasługuje na szczególny hołd – powiedział.
- Powinien mieć pomnik na Camp Nou, tak jak (Johan) Cruyff i (Laszlo) Kubala. Jest jednym z tych ikonicznych piłkarzy, którzy odcisnęli na nas swoje piętno. Rozmawialiśmy o tym na spotkaniu i pracujemy nad tym. Wszyscy kibice Barcelony tego by chcieli - dodał.
Laporta wcześniej odrzucił sugestie, że Messi mógłby wrócić do gry w Barcelonie, nazywając ten pomysł "nierealnym”, biorąc pod uwagę kontrakt napastnika z Interem Miami, klubem ligi MLS, który przedłużył w zeszłym miesiącu.
Messi, który dołączył do akademii Barcelony w wieku 13 lat, strzelił dla Katalończyków 672 gole w 778 meczach i poprowadził drużynę do 10 tytułów mistrza Hiszpanii, siedmiu krajowych pucharów, czterech tytułów Ligi Mistrzów i trzech klubowych mistrzostw świata.
Camp Nou, zamknięty przez prawie 900 dni z powodu remontu, został ponownie otwarty w ubiegły piątek, gdy trening drużyny obejrzało ponad 20 000 kibiców.
Barcelona planuje 22 listopada rozegrać pierwszy oficjalny mecz na odnowionym stadionie. W 13. kolejce ekstraklasy rywalem Katalończyków będzie Athletic Bilbao.Przejdź na Polsatsport.pl