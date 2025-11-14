Pomnik Messiego przed Camp Nou? Jasne stanowisko Barcelony

Kataloński klub przygotowuje się do oddania hołdu swojemu najskuteczniejszemu piłkarzowi w historii po jego emocjonalnej wizycie na stadionie.





38-letni Messi wrócił do Barcelony w ubiegłym tygodniu, aby po raz pierwszy od opuszczenia klubu w 2021 roku zwiedzić odnowiony stadion. Później opublikował na Instagramie wpis, w którym wyraził nadzieję, że "kiedyś wróci, a nie tylko pożegna się jako piłkarz".

Laporta potwierdził, że zarząd klubu omawiał już plany utworzenia stałego hołdu dla argentyńskiego mistrza świata.

- Messi zawsze będzie związany z Barceloną, wie, że drzwi są dla niego zawsze otwarte. Mamy dla niego absolutny szacunek, zasługuje na szczególny hołd – powiedział.

- Powinien mieć pomnik na Camp Nou, tak jak (Johan) Cruyff i (Laszlo) Kubala. Jest jednym z tych ikonicznych piłkarzy, którzy odcisnęli na nas swoje piętno. Rozmawialiśmy o tym na spotkaniu i pracujemy nad tym. Wszyscy kibice Barcelony tego by chcieli - dodał.

Laporta wcześniej odrzucił sugestie, że Messi mógłby wrócić do gry w Barcelonie, nazywając ten pomysł "nierealnym”, biorąc pod uwagę kontrakt napastnika z Interem Miami, klubem ligi MLS, który przedłużył w zeszłym miesiącu.

Messi, który dołączył do akademii Barcelony w wieku 13 lat, strzelił dla Katalończyków 672 gole w 778 meczach i poprowadził drużynę do 10 tytułów mistrza Hiszpanii, siedmiu krajowych pucharów, czterech tytułów Ligi Mistrzów i trzech klubowych mistrzostw świata.

Camp Nou, zamknięty przez prawie 900 dni z powodu remontu, został ponownie otwarty w ubiegły piątek, gdy trening drużyny obejrzało ponad 20 000 kibiców.

Barcelona planuje 22 listopada rozegrać pierwszy oficjalny mecz na odnowionym stadionie. W 13. kolejce ekstraklasy rywalem Katalończyków będzie Athletic Bilbao.

