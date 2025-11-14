Stało się! Pierwsza porażka Legii Warszawa

Lepiej w to spotkanie weszli gospodarze, którzy dzięki trafieniom Jakuba Urbaniaka i Stefana Djordjevicia mieli już sześć punktów przewagi. Do wyrównania rzutami z dystansu doprowadzali Jayvon Graves oraz Andrzej Pluta. Następnie bardzo aktywny był jednak Issuf Sanon, a swoje punkty zdobywał także Aleksander Wiśniewski. Po 10 minutach było więc 24:20.

ZOBACZ TAKŻE: Ważne zwycięstwo PGE Startu Lublin w europejskich pucharach. Awans wciąż w zasięgu

Pluta i Hunter utrzymywali zespół z Warszawy w grze w drugiej kwarcie. Aktywni byli jednak z drugiej strony Djordjević oraz Grey, co przekładało się na nawet 11 punktów przewagi gospodarzy. Późniejsza trójka Jakuba Nizioła jeszcze powiększała tę różnicę! Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 56:41.

Po przerwie zespół trenera Ainarsa Bagatskisa nadal powiększał przewagę - po zagraniach Stefana Djordjevica nawet do 19 punktów. Serb nie powiedział ostatniego słowa, po chwili dodając kolejne swoje akcje. Przyjezdni w tym fragmencie nie potrafili nawiązać rywalizacji. Wrocławianie z kolei nadal świetnie trafiali z dystansu. Po trójce Isuffa Sanona po 30 minutach było 86:65.

Czwarta kwarta już niczego nie zmieniała - gospodarze całkowicie kontrolowali wydarzenia na parkiecie. Sporo ciekawych akcji mógł pokazać m. in. Jared Coleman-Jones. W Legii swoje minuty wykorzystali z kolei Błażej Czapla i Maksymilian Wilczek. Ostatecznie jednak to WKS Śląsk wygrał 98:84.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Stefan Djordjević z 22 punktami i 8 zbiórkami. W ekipie gości wyróżniał się Race Thompson - zdobył 21 punktów i 6 zbiórek.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ORLEN Basket Liga - 8. kolejka

WKS Śląsk Wrocław – Legia Warszawa 98:84 (24:20, 32:21, 30:24, 12:19)

Śląsk: Stefan Djordjević 22, Issuf Sanon 20, Kadre Gray 13, Ajdin Penava 11, Jakub Nizioł 9, Jared Coleman-Jones 8, Aleksander Wiśniewski 6, Noah Kirkwood 5, Jakub Urbaniak 4, Błażej Kulikowski 0;

Legia: Race Thompson 21, Shane Hunter 16, Andrzej Pluta 13, Maksymilian Wilczek 12, Błażej Czapla 8, Jayvon Graves 5, Wojciech Tomaszewski 4, Ojars Silins 3, Michał Kolenda 2, Carl Ponsar 0.

PLK.PL