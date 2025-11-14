Stało się! Polska z wielkim powodem do radości jeszcze przed meczem z Holandią

Reprezentacja Polski jeszcze przed starciem z Holandią może świętować pewny udział co najmniej w barażach o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Wygrana 1:0 Malty z Finlandią w piątkowym meczu grupy G sprawił, że "Huuhkajat" zakończyli eliminacje z dorobkiem 10 punktów, podczas gdy zajmujący drugą lokatę Biało-Czerwoni mają na koncie 13 oczek. To oznacza, że Polacy zapewnili sobie miejsce w barażach jeszcze przed wyjściem na murawę PGE Narodowego.

Przed drużyną prowadzoną przez selekcjonera Jana Urbana dwie ostatnie przeszkody: piątkowe spotkanie z Holandią oraz poniedziałkowy wyjazdowy mecz z Maltą. W obu konfrontacjach Polacy będą musieli radzić sobie bez kilku kluczowych graczy, m.in. kontuzjowanych Jana Bednarka oraz Łukasza Skorupskiego.

Biało-Czerwoni wciąż mają także matematyczne szanse na bezpośredni awans z pierwszego miejsca, jednak warunkiem jest korzystny układ wyników w pozostałych meczach - przede wszystkim potknięcie Holandii w starciu z Litwą w ostatniej serii gier.

Finowie nie mieli dużych szans na wyprzedzenie Polaków w tabeli, ponieważ poza możliwością zrównania się punktami musieliby pokonać Maltę bardzo wysoką różnicą bramek. Ich możliwości na awans miały więc wyłącznie charakter matematyczny.