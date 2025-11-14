Świetna forma Sinnera! Komplet zwycięstw w ATP Finals

Tenis

Włoch Jannik Sinner pokonał Amerykanina Bena Sheltona 6:3, 7:6 (7-3) i z kompletem trzech zwycięstw zakończył rywalizację w grupie Bjoerna Borga turnieju ATP Finals w Turynie. Wicelider rankingu światowego już wcześniej miał zapewnione miejsce w półfinale.

Jannik Sinner w czerwonej czapce i ciemnej koszulce, trzymający rakietę tenisową.
fot. PAP
Włoch Jannik Sinner

W fazie grupowej broniący tytułu Sinner nie stracił nawet seta. W piątek przedłużył do 29 serię wygranych meczów w hali na kortach twardych, swojej ulubionej nawierzchni, wyrównując osiągnięcie Szwajcara Rogera Federera z lat 2010-12. Jednak do rekordu 47 kolejnych zwycięstw Amerykanina Johna McEnroe (1978-87) jest jeszcze daleko.

 

- To był trudny mecz. Ben serwował bardzo dobrze w drugim secie, a ja musiałem się mocno napracować, żeby utrzymać się w walce – ocenił Sinner.

 

Zobacz także

 

Dzień wcześniej zakończyły się zmagania w grupie Jimmy'ego Connorsa, z której do półfinałów awansowali lider światowego rankingu Hiszpan Carlos Alcaraz (również z kompletem zwycięstw) oraz Australijczyk Alex de Minaur. Ten ostatni będzie przeciwnikiem Sinnera w sobotnim półfinale.

 

Wynik meczu grupy Bjoerna Borga:

 

Jannik Sinner (Włochy) - Ben Shelton (USA) 6:3, 7:6 (7-3).

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
JANNIK SINNERTENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Dawid Celt: Nie ma powodów do narzekań na skład reprezentacji Polski, zdając sobie sprawę z tego, jak ciężko jest namówić dziewczyny

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 