Świetna forma Sinnera! Komplet zwycięstw w ATP Finals

W fazie grupowej broniący tytułu Sinner nie stracił nawet seta. W piątek przedłużył do 29 serię wygranych meczów w hali na kortach twardych, swojej ulubionej nawierzchni, wyrównując osiągnięcie Szwajcara Rogera Federera z lat 2010-12. Jednak do rekordu 47 kolejnych zwycięstw Amerykanina Johna McEnroe (1978-87) jest jeszcze daleko.

- To był trudny mecz. Ben serwował bardzo dobrze w drugim secie, a ja musiałem się mocno napracować, żeby utrzymać się w walce – ocenił Sinner.

Dzień wcześniej zakończyły się zmagania w grupie Jimmy'ego Connorsa, z której do półfinałów awansowali lider światowego rankingu Hiszpan Carlos Alcaraz (również z kompletem zwycięstw) oraz Australijczyk Alex de Minaur. Ten ostatni będzie przeciwnikiem Sinnera w sobotnim półfinale.

Wynik meczu grupy Bjoerna Borga:

Jannik Sinner (Włochy) - Ben Shelton (USA) 6:3, 7:6 (7-3).

BS, PAP