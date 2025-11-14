Sytuacja robi się dramatyczna. Tylko te scenariusze dają Polsce szansę na mundial

Niespełna procent szans na pierwsze miejsce w grupie

Polacy są w trudnej sytuacji w kontekście walki o pierwsze miejsce w grupie G na koniec eliminacji mistrzostwa świata 2026. Biało-Czerwoni tracą trzy punkty do Holandii, jednak mają znacznie gorszy bilans bramkowy. Według statystyków Footall Meets Data nasi kadrowicze mają zaledwie 0,1% szans na zajęcie pierwszego miejsca w grupie, co dawałoby bezpośredni awans na mundial.



Dla porównania szanse ekipy Oranje to aż 99,9%. Z drugiej strony Biało-Czerwoni są już niemal pewni zajęcia drugiego miejsca w grupie z szansami na poziomie 99,8%. Tylko kataklizm mógłby odebrać im prawo gry w barażach o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Kiedy Polacy zajmą pierwsze miejsce w grupie G?

Szanse Polaków na pierwsze miejsce w grupie G są niewielkie, ale póki piłka w grze, to wszystko jest możliwe. Aby tak się stało, możliwe są dwa scenariusze. W pierwszym z nich Polacy wygrywają z Holandią i Maltą, a zespół Oranje w drugim spotkaniu traci jeszcze punkty w domowym starciu z Litwą.



Drugi scenariusz zakłada dwa bardzo wysokie zwycięstwa z Holandią i Maltą z bilansem kilkunastu bramek na plus przy jednoczesnym skromnym zwycięstwie Holendrów z Litwinami. Trzeba przyznać, że oba wydają się mało prawdopodobne. Każde inne rozstrzygnięcie zapewni ekipie "Oranje" pierwsze miejsce.

Warto walczyć o lepsze rozstawienie przed barażami

Z punktu widzenia Polaków niezwykle ważna jest walka o lepsze rozstawienie przed marcowymi barażami. Biało-Czerwoni muszą zdobyć minimum cztery punkty w dwóch najbliższych meczach, aby zameldować się w pierwszym koszyku. Jeżeli tak się nie stanie, to mogą wyprzedzić nas inne drużyny, w tym:



Walia

Węgry

Szkocja.



To sprawi, że droga na mundial przez baraże będzie jeszcze trudniejsza. Przy porażce Polaków z Holendrami szanse zyskają przede wszystkim Walijczycy i Węgrzy. Pierwsi muszą jednak wygrać mecze z Liechtensteinem i Macedonią Północą, a Madziarzy z Armenią i Irlandią.



Mecze te również wydają się trudne, dlatego możliwe, że nawet w przypadku porażki z Oranje biało-czerwoni pozostaną w pierwszym koszyku. Rywalizacja będzie toczyła się do ostatniej kolejki, a kibice będą śledzić ją z zapartym tchem. Cel jest jeden - awans na mundial.

Polsat Sport