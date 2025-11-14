Sytuacja robi się dramatyczna. Tylko te scenariusze dają Polsce szansę na mundial
Szanse Polaków na bezpośredni awans na mistrzostwa świata 2026 są już tylko matematyczne. Pomimo tego nie wolno tracić nadziei. Polacy przed meczem z Holendrami mają swoje nadzieje i liczą na dobry wynik. Sprawdź, jakie scenariusze dają Polsce szansę na mundial.
Niespełna procent szans na pierwsze miejsce w grupie
Polacy są w trudnej sytuacji w kontekście walki o pierwsze miejsce w grupie G na koniec eliminacji mistrzostwa świata 2026. Biało-Czerwoni tracą trzy punkty do Holandii, jednak mają znacznie gorszy bilans bramkowy. Według statystyków Footall Meets Data nasi kadrowicze mają zaledwie 0,1% szans na zajęcie pierwszego miejsca w grupie, co dawałoby bezpośredni awans na mundial.
Dla porównania szanse ekipy Oranje to aż 99,9%. Z drugiej strony Biało-Czerwoni są już niemal pewni zajęcia drugiego miejsca w grupie z szansami na poziomie 99,8%. Tylko kataklizm mógłby odebrać im prawo gry w barażach o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.
Kiedy Polacy zajmą pierwsze miejsce w grupie G?
Szanse Polaków na pierwsze miejsce w grupie G są niewielkie, ale póki piłka w grze, to wszystko jest możliwe. Aby tak się stało, możliwe są dwa scenariusze. W pierwszym z nich Polacy wygrywają z Holandią i Maltą, a zespół Oranje w drugim spotkaniu traci jeszcze punkty w domowym starciu z Litwą.
Drugi scenariusz zakłada dwa bardzo wysokie zwycięstwa z Holandią i Maltą z bilansem kilkunastu bramek na plus przy jednoczesnym skromnym zwycięstwie Holendrów z Litwinami. Trzeba przyznać, że oba wydają się mało prawdopodobne. Każde inne rozstrzygnięcie zapewni ekipie "Oranje" pierwsze miejsce.
Warto walczyć o lepsze rozstawienie przed barażami
Z punktu widzenia Polaków niezwykle ważna jest walka o lepsze rozstawienie przed marcowymi barażami. Biało-Czerwoni muszą zdobyć minimum cztery punkty w dwóch najbliższych meczach, aby zameldować się w pierwszym koszyku. Jeżeli tak się nie stanie, to mogą wyprzedzić nas inne drużyny, w tym:
Walia
Węgry
Szkocja.
To sprawi, że droga na mundial przez baraże będzie jeszcze trudniejsza. Przy porażce Polaków z Holendrami szanse zyskają przede wszystkim Walijczycy i Węgrzy. Pierwsi muszą jednak wygrać mecze z Liechtensteinem i Macedonią Północą, a Madziarzy z Armenią i Irlandią.
Przejdź na Polsatsport.pl
Mecze te również wydają się trudne, dlatego możliwe, że nawet w przypadku porażki z Oranje biało-czerwoni pozostaną w pierwszym koszyku. Rywalizacja będzie toczyła się do ostatniej kolejki, a kibice będą śledzić ją z zapartym tchem. Cel jest jeden - awans na mundial.