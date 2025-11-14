Szok w polskiej grupie eliminacyjnej MŚ 2026. "Totalna żenada, wstyd i poniżenie"

- Stadion olimpijski w Helsinkach został boleśnie i okrutnie uciszony. Najsłabsi w grupie Maltańczycy dobili nas zimnym prysznicem, chłodząc nasze rozgrzane snami o potędze głowy, obnażając nas i uciszając nasz narodowy obiekt – skomentował kanał telewizji publicznej YLE.

ZOBACZ TAKŻE: Bez gola w czterech meczach. Lewandowski przełamie się w starciach z Holandią?

W innych mediach dodano, że zwycięstwo 2:1 z Polską w czerwcu w Helsinkach zbudowało podwaliny do fałszywej wiary w cud, „lecz już we wrześniu silni, zawodowi i bezwzględni Polacy wygrywając w Chorzowie 3:1 pokazali, jaki jest nasz poziom".

Z drugiej strony, jak przyznają komentatorzy i eksperci piłkarscy, Finlandia wiedziała już po losowaniu grup eliminacji co ją czeka i nawet federacja piłkarska nie widziała wielkich szans na awans z grupy, a duński selekcjoner Jacob Friis został zatrudniony tylko i wyłącznie z punktu widzenia kolejnych eliminacji do mistrzostw Europy.

- Uwierzyliśmy jednak w rzeczy niemożliwe, które w futbolu czasem się zdarzają, lecz zwykle nie, a mundial to dla nas, jak się boleśnie okazało, dalej zbyt wysoki poziom - podkreślono.

Dziennik „Iltalehti" skomentował, że porażka z Maltą u siebie w domu była "totalną żenadą, wstydem i poniżeniem" , a „Ilta-Sanomat", że było to ogromne rozczarowanie – „spadliśmy bardzo boleśnie na ziemię i jak widać wiara i marzenia w tej grze, która nazywa się futbolem, nie wystarczają".

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

BS, PAP