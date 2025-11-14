Tabela polskiej grupy. Które miejsce zajmuje Polska w grupie El. MŚ 2026?

Trwają eliminacje MŚ 2026. Reprezentacja Polski ma do rozegrania jeszcze dwa mecze - z Holandią w piątek i Maltą w poniedziałek.

Polska - Holandia. Relacja na żywo

Po sześciu kolejkach Biało-Czerwoni mają na swoim koncie 13 punktów i zajmują drugie miejsce w tabeli, tracąc do Holandii trzy oczka.

Bezpośredni awans na mundial 2026 w USA, Meksyku i Kanadzie wywalczą zwycięzcy grup, a ekipy z drugich miejsc wystąpią w dwustopniowych barażach.

Tabela polskiej grupy El. MŚ 2026. Które miejsce zajmuje Polska?

Reprezentacja Polski walczy o awans do MŚ 2026

BS, Polsat Sport