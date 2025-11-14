Tabela polskiej grupy. Które miejsce zajmuje Polska w grupie El. MŚ 2026?

Piłka nożna

Trwają eliminacje piłkarskich mistrzostw świata 2026. Które miejsce w grupie zajmuje Polska? Jak wygląda tabela polskiej grupy?

Robert Lewandowski w stroju treningowym reprezentacji Polski, uśmiecha się podczas treningu.
fot. PAP
Tabela polskiej grupy. Które miejsce zajmuje Polska w grupie El. MŚ 2026?

Trwają eliminacje MŚ 2026. Reprezentacja Polski ma do rozegrania jeszcze dwa mecze - z Holandią w piątek i Maltą w poniedziałek.

 

Polska - Holandia. Relacja na żywo

 

Po sześciu kolejkach Biało-Czerwoni mają na swoim koncie 13 punktów i zajmują drugie miejsce w tabeli, tracąc do Holandii trzy oczka.

 

Bezpośredni awans na mundial 2026 w USA, Meksyku i Kanadzie wywalczą zwycięzcy grup, a ekipy z drugich miejsc wystąpią w dwustopniowych barażach.

Tabela polskiej grupy El. MŚ 2026. Które miejsce zajmuje Polska?

Reprezentacja Polski walczy o awans do MŚ 2026
Reprezentacja Polski walczy o awans do MŚ 2026

 

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

Czy polscy piłkarze zagrają na MŚ 2026?

MŚ 2026PIŁKA NOŻNAREPREZENTACJA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Rayo Vallecano - Lech Poznań. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 