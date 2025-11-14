Tabela polskiej grupy. Które miejsce zajmuje Polska w grupie El. MŚ 2026?
Trwają eliminacje piłkarskich mistrzostw świata 2026. Które miejsce w grupie zajmuje Polska? Jak wygląda tabela polskiej grupy?
Trwają eliminacje MŚ 2026. Reprezentacja Polski ma do rozegrania jeszcze dwa mecze - z Holandią w piątek i Maltą w poniedziałek.
Polska - Holandia. Relacja na żywo
Po sześciu kolejkach Biało-Czerwoni mają na swoim koncie 13 punktów i zajmują drugie miejsce w tabeli, tracąc do Holandii trzy oczka.
Bezpośredni awans na mundial 2026 w USA, Meksyku i Kanadzie wywalczą zwycięzcy grup, a ekipy z drugich miejsc wystąpią w dwustopniowych barażach.
Tabela polskiej grupy El. MŚ 2026. Które miejsce zajmuje Polska?
Czy polscy piłkarze zagrają na MŚ 2026?
