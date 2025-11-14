Tabela polskiej grupy w Billie Jean King Cup. Które miejsce zajmuje Polska?

Trzydniowa rywalizacja będzie się toczyć według formuły „każdy z każdym”, na wynik poszczególnych meczów składać się będą rezultaty dwóch pojedynków singlowych, od których rozpocznie się każdy mecz, a następnie obowiązkowego debla. W piątek Polska zmierzy się z Nową Zelandią. W sobotę Nowa Zelandia zagra z Rumunią, a w niedzielę Polki zmierzą się z Rumunkami.

Billie Jean King Cup. Kiedy mecze reprezentacji Polski? Terminarz i plan transmisji

W tym samym terminie odbędzie się w sumie siedem turniejów, których triumfatorki awansują do decydującej fazy eliminacji, zaplanowanej na kwiecień 2026. Pozostałe 14 zespołów z miejsc drugich i trzecich w tabelach zagra na wiosnę w Grupie I BJKC.

W 2024 roku Polki, ze Świątek w składzie, osiągnęły historyczny wynik w Billie Jean King Cup, docierając do półfinału, w którym minimalnie uległy późniejszym triumfatorkom Włoszkom.

Tabela polskiej grupy w Billie Jean King. Które miejsce zajmuje Polska?

Tabela polskiej grupy w Billi Jean King Cup zostanie zaktualizowana po pierwszym meczu Igi Świątek i spółki.

