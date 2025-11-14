TAURON Liga: PGE Budowlani Łódź - Metalkas Pałac Bydgoszcz. Relacja live i wynik na żywo
PGE Budowlani Łódź i Metalkas Pałac Bydgoszcz zmierzą się w meczu 6. kolejki siatkarskiej TAURON Ligi. Który zespół wygra w tym spotkaniu? Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Budowlani Łódź - Metalkas Pałac Bydgoszcz od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.
Siatkarki z Łodzi w ostatnich meczach prezentowały się świetnie. Trzy ostatnie spotkania to trzy zwycięstwa zawodniczek trenera Macieja Biernata. W minionej serii gier Budowlane pokonały na wyjeździe Volley Wrocław 3:0. Ich jedyna porażka miała miejsce na inaugurację sezonu, kiedy uległy Stali Mielec 2:3.
Bydgoszczanki, podobnie jak ich dzisiejsze rywalki, poniosły porażkę w pierwszej kolejce, a później zwyciężały we wszystkich kolejnych meczach. Ostatnio po zaciętym spotkaniu wygrały 3:2 z BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała.
Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Budowlani Łódź - Metalkas Pałac Bydgoszcz od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.