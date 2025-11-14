Terminarz el. piłkarskich MŚ 2027. Kiedy mecze Polski?

Polskie piłkarki 3 marca na Polsat Plus Arenie w Gdańsku podejmą Holenderki, z którymi pod koniec października zremisowały bezbramkowo w meczu towarzyskim. Cztery dni później zagrają na wyjeździe z Francją, która jest faworytem grupy. 14 kwietnia drużyna trenerki Niny Patalon podejmie Irlandię, a rewanż odbędzie się 18 kwietnia. 5 czerwca w Gdańsku Polski zagrają z Francuzkami, a eliminacje zakończą cztery dni później wyjazdowym meczem z Holandią.

Reprezentacja Francji zajmuje szóste miejsce w rankingu FIFA. Jej gwiazdami są m.in. Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani i Selma Bacha z Olympique Lyon oraz Sakina Karchaoui z Paris Saint-Germain. Francuzki dotarły do ćwierćfinału Euro 2025 i przegrały z Niemkami po rzutach karnych.

Holandia w rankingu FIFA jest 11. W drużynie „Pomarańczowych” występuje wiele gwiazd, m.in. obrończyni Kerstin Casparij i napastniczka Vivianne Miedema z Manchesteru City, obrończyni Dominique Janssen z Manchesteru United, skrzydłowa Lineth Beerensteyn z Wolfsburga czy napastniczka Esmee Brugts z Barcelony. 24 października biało-czerwone powstrzymały wyżej notowane Holenderki, choć ze względu na kontuzję w tamtym meczu nie zagrała najlepsza polska piłkarka Ewa Pajor.

Irlandia nie uczestniczyła w tegorocznych mistrzostwach Europy i teoretycznie będzie najłatwiejszym rywalem w pierwszej fazie eliminacji. Najbardziej znana irlandzką piłkarką jest Katie McCabe z Arsenalu Londyn.

Eliminacje mistrzostw świata odbywają się w ramach Ligi Narodów. Polskie piłkarki w zeszłym roku grały w dywizji B. Zajęły pierwsze miejsce w grupie i awansowały do dywizji A, w której rywalizuje 16 zespołów podzielonych na cztery grupy. Z Europy bezpośredni awans na mundial wywalczą tylko cztery drużyny, które zajmą pierwsze miejsce w grupie w dywizji A.

Jeśli biało-czerwone zajmą drugie, trzecie lub czwarte miejsce w grupie, to jesienią wystąpią w dwustopniowych barażach, w których będą uczestniczyć 32 reprezentacje. Drużyny, które wygrają dwumecze pierwszego etapu baraży, stworzą osiem par finałowych. Siedmiu zwycięzców tych dwumeczów awansuje do mistrzostw świata, a najniżej sklasyfikowany w europejskim rankingu spośród nich trafi do barażu interkontynentalnego.

Kobiecy mundial odbędzie się na przełomie czerwca i lipca 2027 roku w Brazylii. Wezmą w nim udział 32 reprezentacje. Gospodarzem poprzednich mistrzostw świata w 2023 roku były Australia i Nowa Zelandia. W finale Hiszpania wygrała z Anglią 1:0.

