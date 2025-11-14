Cykl będzie się składał z 10 eliminacji. Rozpocznie się 2 maja w niemieckim Landshut, a zakończy 26 września w Toruniu. Wrocław będzie gościł żużlowców 20 czerwca, a Łódź 1 sierpnia. Poza tym turnieje GP odbędą się w Pradze, Manchesterze - dwa, Malilli, Rydze i Vojens.

Przed pięcioma z nich - pierwszym w Manchesterze, we Wrocławiu, Łodzi, Vojens i Toruniu - odbędą się dodatkowo punktowane wyścigi sprinterskie.

Pełnoprawnymi uczestnikami cyklu GP 2026 będzie czterech Polaków: broniący tytułu sześciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, Dominik Kubera i Kacper Woryna.

W piątek potwierdzono, że finał Drużynowego Pucharu Świata odbędzie się 29 sierpnia na warszawskim stadionie PGE Narodowy. Wcześniejsze półfinały zorganizują Landshut i Ryga.

Trzy eliminacje mistrzostw świata juniorów będą poprzedzały turnieje GP w Malilli, Łodzi i Vojens.

Terminarz Grand Prix na żużlu 2026. Kiedy wyścigi?

2 maja - Landshut (Niemcy)

BS, PAP