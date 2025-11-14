Wielki mecz coraz bliżej! Czy Polska zdoła zatrzymać rozpędzoną Holandię?

Mogą nawiązać do dobrego występu w Rotterdamie

To już drugi mecz Polski z Holandią w tym cyklu eliminacyjnym. Pierwszy miał miejsce we wrześniu 2025 roku w ramach debiutu Jana Urbana w roli selekcjonera. Polacy zagrali solidnie w obronie i skutecznie w ataku, dzięki czemu z Rotterdamu wywieźli cenny remis 1:1.



Wynik ten był sporym zaskoczeniem i mało kto się tego spodziewał. Biało-Czerwoni pokazali charakter, a gola na wagę złota strzelił Matty Cash. To przywróciło nadzieję na uratowanie eliminacji i ożywiło wiarę kibiców w naszych piłkarzy. Reprezentacja Polski w Warszawie będzie chciała nawiązać do tego występu.

Na zwycięstwo z Holandią czekamy od 1979 roku

Historia nie daje zbyt wielu nadziei na dobry wynik. Na zwycięstwo z Holandią czekamy już ponad 45 lat. Dokładnie 2 maja 1979 roku wygraliśmy z Holendrami 2:0 w eliminacjach do Mistrzostw Europy w 1980 roku. Wówczas bohaterami naszej kadry zostali Zbigniew Boniek i Włodzimierz Mazur, a spotkanie rozegrano na Stadionie Śląskim w Chorzowie.



Od tego czasu z rywalem tym Polska grała jeszcze 13 razy i zremisowała cztery spotkania. Pozostałe zakończyły się naszymi porażkami. Choć historia nie napawa optymizmem, to jednak biało-czerwonych stać na wielki mecz i pokonanie faworyta. Ma w tym pomóc doping kibiców, którzy szczelnie wypełnią Stadion Narodowy.

Filary defensywy nie zagrają na PGE Narodowym

Niestety w piątkowym meczu z Holandią na boisku zabraknie kilku graczy defensywnych, którzy stanowili trzon zespołu w pierwszych spotkaniach pod wodzą Jana Urbana. Już wcześniej wiedzieliśmy, że z powodu absencji za żółte kartki nie zagrają Przemysław Wiśniewski i Bartosz Slisz.



Kolejny cios przyszedł w weekend poprzedzający zgrupowanie. Z powodu urazów w ostatniej chwili wypadli podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski oraz lider obrony Jan Bednarek. To sprawia, że trener Jan Urban będzie musiał sporo namieszać i wystawić eksperymentalny skład linii defensywy na pojedynek z rozpędzoną Holandią.

Kiedy odbędzie się mecz Polska - Holandia?

Mecz Polska-Holandia odbędzie się w piątek 14 listopada 2025 roku. Pierwszy gwizdek sędziego już o 20:45. Kto okaże się lepszy? Czy Polska pokona faworyta pewnie zmierzającego po awans na mundial? Spodziewamy się wielkich emocji.

