Wielki mecz coraz bliżej! Czy Polska zdoła zatrzymać rozpędzoną Holandię?
Przed Polakami wielki mecz w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Nasi kadrowicze na PGE Narodowym podejmą rozpędzoną Holandią. Jak zaprezentują się na tle czołowej ekipy Starego Kontynentu? Czas na krótką zapowiedź tego pojedynku.
Mogą nawiązać do dobrego występu w Rotterdamie
To już drugi mecz Polski z Holandią w tym cyklu eliminacyjnym. Pierwszy miał miejsce we wrześniu 2025 roku w ramach debiutu Jana Urbana w roli selekcjonera. Polacy zagrali solidnie w obronie i skutecznie w ataku, dzięki czemu z Rotterdamu wywieźli cenny remis 1:1.
Wynik ten był sporym zaskoczeniem i mało kto się tego spodziewał. Biało-Czerwoni pokazali charakter, a gola na wagę złota strzelił Matty Cash. To przywróciło nadzieję na uratowanie eliminacji i ożywiło wiarę kibiców w naszych piłkarzy. Reprezentacja Polski w Warszawie będzie chciała nawiązać do tego występu.
Na zwycięstwo z Holandią czekamy od 1979 roku
Historia nie daje zbyt wielu nadziei na dobry wynik. Na zwycięstwo z Holandią czekamy już ponad 45 lat. Dokładnie 2 maja 1979 roku wygraliśmy z Holendrami 2:0 w eliminacjach do Mistrzostw Europy w 1980 roku. Wówczas bohaterami naszej kadry zostali Zbigniew Boniek i Włodzimierz Mazur, a spotkanie rozegrano na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
Od tego czasu z rywalem tym Polska grała jeszcze 13 razy i zremisowała cztery spotkania. Pozostałe zakończyły się naszymi porażkami. Choć historia nie napawa optymizmem, to jednak biało-czerwonych stać na wielki mecz i pokonanie faworyta. Ma w tym pomóc doping kibiców, którzy szczelnie wypełnią Stadion Narodowy.
Filary defensywy nie zagrają na PGE Narodowym
Niestety w piątkowym meczu z Holandią na boisku zabraknie kilku graczy defensywnych, którzy stanowili trzon zespołu w pierwszych spotkaniach pod wodzą Jana Urbana. Już wcześniej wiedzieliśmy, że z powodu absencji za żółte kartki nie zagrają Przemysław Wiśniewski i Bartosz Slisz.
Kolejny cios przyszedł w weekend poprzedzający zgrupowanie. Z powodu urazów w ostatniej chwili wypadli podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski oraz lider obrony Jan Bednarek. To sprawia, że trener Jan Urban będzie musiał sporo namieszać i wystawić eksperymentalny skład linii defensywy na pojedynek z rozpędzoną Holandią.
Kiedy odbędzie się mecz Polska - Holandia?
Mecz Polska-Holandia odbędzie się w piątek 14 listopada 2025 roku. Pierwszy gwizdek sędziego już o 20:45. Kto okaże się lepszy? Czy Polska pokona faworyta pewnie zmierzającego po awans na mundial? Spodziewamy się wielkich emocji.