Znamy skład reprezentacji Polski na inaugurację Pucharu Świata. Są niespodzianki

Trener reprezentacji Polski Maciej Maciusiak wybrał skład na pierwsze zawody cyklu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Szkoleniowiec postawił na sześciu zawodników.

Mężczyzna w czapce z daszkiem i pomarańczowej koszulce trzyma w prawej ręce czerwoną flagę.
fot. PAP
Trener reprezentacji Polski w skokach narciarskich Maciej Maciusiak

Już tylko kilka dni dzieli nas od rozpoczęcia sezonu 2025/2026 w skokach narciarskich. Pierwszą lokalizacją będzie norweskie Lillehammer. Na skoczni Lysgaardsbakken zaprezentują się zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

 

Na tydzień przed startem zawodów trener reprezentacji Polski mężczyzn Maciej Maciusiak wybrał skład na pierwsze zawody Pucharu Świata. W Norwegii zaprezentują się Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Kacper Tomasiak, Aleksander Zniszczoł i Dawid Kubacki.

 

Kibiców zainteresować może obecność rewelacji sezonu letniego, czyli Kacpra Tomasiaka. 18-latek wygrał cykl Letniego Pucharu Kontynentalnego, dzięki czemu dostał szansę w ostatnim konkursie rangi Letniego Grand Prix w Klingenthal. Tam sensacyjnie został najlepszym z Polaków, zajmując ósme miejsce.

 

W kadrze zabraknie triumfatora letnich zawodów w Wiśle Macieja Kota. Polski skoczek przegrał rywalizację na ostatnim etapie przygotowań.

 

Zaczynający się za kilka dni sezon będzie również ostatnim w karierze dla Kamila Stocha. 38-latek zapowiedział to jeszcze przed startem przygotowań.

 

Pierwszy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich 2025/2026 odbędzie się 21 listopada o godzinie 16. Wtedy to zaplanowane są zawody w mikście.

Kadra Polski na zawody w Lillehammer:

Dawid Kubacki

 

Kamil Stoch

 

Kacper Tomasiak

 

Paweł Wąsek

 

Aleksander Zniszczoł

 

Piotr Żyła

