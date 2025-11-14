Znamy skład reprezentacji Polski na inaugurację Pucharu Świata. Są niespodzianki
Trener reprezentacji Polski Maciej Maciusiak wybrał skład na pierwsze zawody cyklu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Szkoleniowiec postawił na sześciu zawodników.
Już tylko kilka dni dzieli nas od rozpoczęcia sezonu 2025/2026 w skokach narciarskich. Pierwszą lokalizacją będzie norweskie Lillehammer. Na skoczni Lysgaardsbakken zaprezentują się zarówno kobiety, jak i mężczyźni.
Na tydzień przed startem zawodów trener reprezentacji Polski mężczyzn Maciej Maciusiak wybrał skład na pierwsze zawody Pucharu Świata. W Norwegii zaprezentują się Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Kacper Tomasiak, Aleksander Zniszczoł i Dawid Kubacki.
Kibiców zainteresować może obecność rewelacji sezonu letniego, czyli Kacpra Tomasiaka. 18-latek wygrał cykl Letniego Pucharu Kontynentalnego, dzięki czemu dostał szansę w ostatnim konkursie rangi Letniego Grand Prix w Klingenthal. Tam sensacyjnie został najlepszym z Polaków, zajmując ósme miejsce.
W kadrze zabraknie triumfatora letnich zawodów w Wiśle Macieja Kota. Polski skoczek przegrał rywalizację na ostatnim etapie przygotowań.
Zaczynający się za kilka dni sezon będzie również ostatnim w karierze dla Kamila Stocha. 38-latek zapowiedział to jeszcze przed startem przygotowań.
Pierwszy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich 2025/2026 odbędzie się 21 listopada o godzinie 16. Wtedy to zaplanowane są zawody w mikście.
Kadra Polski na zawody w Lillehammer:
Dawid Kubacki
Kamil Stoch
Kacper Tomasiak
Paweł Wąsek
Aleksander Zniszczoł
Piotr Żyła