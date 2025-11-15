3:0! Mecz z Polską będzie kluczowy

Liderką biało-czerwonych jest Iga Świątek. Druga zawodniczka rankingu WTA występuje przed polską publicznością po raz pierwszy od lipca 2023 roku. Mecz z Rumunkami rozpocznie się o godz. 15.

Polska - Rumunia. Gdzie obejrzeć mecz z udziałem Świątek?

W związku z reformą rozgrywek, polegającą na zmniejszeniu uczestników decydującego turnieju z 12 do ośmiu ekip, drużyna prowadzona przez Dawida Celta musi przejść dwa etapy kwalifikacji. Pierwszym jest właśnie turniej w Arenie Gorzów.

W tym samym terminie odbędzie się w sumie siedem turniejów, których triumfatorki awansują do decydującej fazy eliminacji, zaplanowanej na kwiecień 2026. Pozostałe 14 zespołów z miejsc drugich i trzecich w tabelach zagra na wiosnę w Grupie I BJKC.

W 2024 roku Polki, z Igą Świątek w składzie, osiągnęły historyczny wynik w Billie Jean King Cup, docierając do półfinału, w którym minimalnie uległy późniejszym triumfatorkom Włoszkom.

Rumunia - Nowa Zelandia 3:0

Elena Ruxandra Bertea - Vivian Yang 6:2, 6:1

Gabriela Lee - Elyse Tse 4:6, 6:0, 6:1

Mara Gae, Monica Niculescu - Jade Otway, Erin Routliffe 6:2, 3:6, 10-5

BS, PAP