ATP Finals: Carlos Alcaraz - Felix Auger-Aliassime na żywo. Relacja live i wynik na żywo

Impreza ATP Finals w Turynie wchodzi w decydujące fazy. W rywalizacji o tytuł pozostało już tylko czterech tenisistów. W drugim półfinale mierzą się Carlos Alcaraz i Felix Auger-Aliassime.

Faworytem starcia jest Hiszpan, który ma za sobą kolejny świetny sezon - zwyciężył między innymi wielkoszlemowe Roland Garros i Wimbledon, a podczas ATP Finals zapewnił sobie fotel lidera rankingu na koniec tej kampanii.

Alcaraz w Turynie jest bowiem niepokonany. W fazie grupowej okazał się lepszy od Australijczyka Alexa de Minaura (2:0), Amerykanina Taylora Fritza (2:1) oraz Włocha Lorenzo Musettiego (2:0).

Auger-Aliassime natomiast turniej rozpoczął od porażki z reprezentantem gospodarzy Jannikiem Sinnerem (0:2). Później jednak było już zdecydowanie lepiej. Kanadyjczyk rozprawił się z Amerykaninem Benem Sheltonem (2:1) i Niemcem Alexandrem Zverevem (2:0), zapewniając sobie drugie miejsce w grupie.

Alcaraz i Auger-Aliassime dotychczas grali ze sobą już siedem razy. W pierwszych trzech potyczkach lepszy był Kanadyjczyk, a w następnych czterech - Hiszpan.

