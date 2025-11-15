ATP Finals: Jannik Sinner - Alex de Minaur na żywo. Relacja live i wynik na żywo

Impreza ATP Finals w Turynie wchodzi w decydujące fazy. W rywalizacji o tytuł pozostało już tylko czterech tenisistów. W pierwszym półfinale mierzą się Jannik Sinner i Alex de Minaur.

ZOBACZ TAKŻE: Co za słowa Igi Świątek! Powiedziała to do polskich kibiców po meczu

Starcie to ma jednego faworyta. Jest nim oczywiście Sinner. Włoch ma za sobą kolejny świetny sezon - zwyciężył między innymi wielkoszlemowe Australian Open i Wimbledon.

W ATP Finals natomiast Sinner nie stracił jeszcze ani jednego seta. Pokonał odpowiednio Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime'a, Niemca Alexandra Zvereva i Amerykanina Bena Sheltona.

De Minaur z kolei awans z grupy wywalczył rzutem na taśmę. W pierwszych dwóch spotkaniach uległ bowiem Hiszpanowi Carlosowi Alcarazowi (0:2) i Włochowi Lorenzo Musettiemu (1:2). W ostatniej kolejce był górą w starciu z Amerykaninem Taylorem Fritzem (2:0), a później Alcaraz ograł 2:0 Musettiego, dzięki czemu to właśnie Australijczyk zameldował się w półfinale imprezy w Turynie.

Dla Sinnera i de Minaura to już 14. bezpośrednia potyczka. Dotychczas zdecydowanie lepszym bilansem w ich wspólnych zmaganiach legitymuje się Włoch, który triumfował aż 13 razy, przy jednej wiktorii Australijczyka.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Alex de Minaur na Polsatsport.pl.