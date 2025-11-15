Babilon Boxing Show w Ożarowie Mazowieckim: Wyniki i skróty walk (WIDEO)

Wyniki gali Babilon Boxing Show w Ożarowie Mazowieckim:

Main event | Boks 8 rund o pas WBC International | 63,5 kg:

Adrianna Jędrzejczyk (4-0, 1 KO) vs Helene Connart (3-1, 3 KO)

Co-main event | Boks 8 rund | +101,6 kg:

Maciej Smokowski (6-0, 1 KO) vs Marcel Bode (5-3, 5 KO)

Boks 8 rund | 68 kg:

Jan "Iron" Lodzik (9-1, 2 KO) vs Maksim Hardzeika (13-2, 5 KO)

Boks 6 rund | 90,7 kg:

Adrian Domalewski (3-0, 3 KO) vs Almir Skrijelj (24-12, 11 KO)

K1 | 3 rundy | 86 kg:

Karol Łasiewicki (11-4, 8 KO) vs David "Gorilla" Szabo-Toth (5-2, 2 KO)

Boks 4 rundy| 79,4 kg:

Kazimierz Kunicki (2-0) vs Bartosz Barczyński (7-8, 3 KO)

Transmisja gali Babilon Boxing Show w Ożarowie Mazowieckim w sobotę 15 listopada od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go. Od 20:00 będziemy także w Super Polsacie.

Polsat Sport