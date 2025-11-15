Cafe Futbol 16.11. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Głównym tematem programu będzie zakończony remisem 1:1 mecz reprezentacji Polski z Holandią w eliminacjach MŚ 2026. Uczestnicy programu przeanalizują piątkowe spotkanie na PGE Narodowym, postarają się ocenić indywidualnie piłkarzy – kto zasłużył na wyróżnienie, a na jakich pozycjach mamy jeszcze deficyt.

Spróbują także znaleźć odpowiedź na pytanie, jak Jan Urban radzi sobie z zarządzaniem drużyną i czy kadra pod jego wodzą zrobiła już krok w rozwoju.

Jaki obraz reprezentacji Polski mamy na finiszu eliminacji i w kontekście prawdopodobnych barażów o awans do finałów MŚ?

W dalszej części programu goście w studiu odniosą się do świetnej postawy reprezentacji Polski do lat 21, która w piątek pokonała Włochów i z kompletem zwycięstw prowadzi w tabeli grupy na półmetku eliminacji ME 2027.

Nasza kamera odwiedziła też wielki finał turnieju „Z Orlika na Stadion”, który zwieńczył drugą edycję największego w Polsce turnieju piłkarskiego dla dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki programu Aktywna Szkoła i był wyjątkowym sportowym świętem młodych talentów z całej Polski.

Magazyn Cafe Futbol na żywo o 11:00 w Polsacie Sport 2. Po części telewizyjnej zapraszamy na dogrywkę na polsatsport.pl.

Polsat Sport