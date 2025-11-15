Co za wynik! Efektowne zwycięstwo reprezentacji Polski

W drugim spotkaniu grupy Słowaczki, które na inaugurację uległy Polkom 55:62, pokonały w Limassol Cypryjki 70:59.

Biało-czerwone rozpoczęły rywalizację o udział w Eurobaskecie od środowej wygranej ze Słowacją 62:55 w Bratysławie. Rumunki na wyjeździe pokonały wtedy Cypryjki 75:62.

W pierwszej fazie eliminacji ME 2027 walczy w siedmiu grupach 27 drużyn (sześć czterozespołowych, jedna z trzema ekipami). W tym etapie nie muszą rywalizować czołowe drużyny Starego Kontynentu, które wystąpią w eliminacjach do MŚ 2026 (marzec 2026).

Ta faza kwalifikacji do Eurobasketu potrwa do 18 marca 2026, w dwóch okienkach. Awans do kolejnej zdobędą po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup oraz trzy z trzecich miejsc z najlepszym bilansem - w sumie 17 drużyn.

W drugim etapie kwalifikacji ME 2027 uczestniczyć będą już najlepsze drużyny z ME 2025: Czechy, Węgry, Hiszpania, Włochy, Francja, Turcja, które w marcu 2026 czekają eliminacje do czempionatu globu, a także Niemcy - gospodarz przyszłorocznych MŚ.

Polska zajmuje obecnie 22. miejsce w rankingu FIBA w Europie (i 45. w świecie), Słowacja 17. (i 34. w świecie), Rumunia 29., a Cypr jest 36. na Starym Kontynencie.

Polska - Rumunia 86:41 (26:8, 13:7, 24:10, 23:16)

Polska: Kamila Borkowska 19, Anna Makurat 13, Magdalena Szymkiewicz 12, Liliana Banaszak 9, Klaudia Gertchen 9, Amalia Rembiszewska 7, Weronika Telenga 5, Aleksandra Melnicka 3, Martyna Pyka 3, Dominika Ullmann 2, Aleksandra Wojtala 2, Staphanie Mavunga 2.

Rumunia: Katy Amanu 11, Ana Virjoghe 6, Alexandra-Malina Bobar 5, Stefania Catinean 4, Alexandra Ghita 4, Rebecca Lipovan 3, Bianca Nan 2, Miky Panait 2, Gabriela Irimia 2, Teodora Manea 1, Nicolett Orban 1, Ana Ivan 0.

BS, PAP