Derby dla Anwilu. Prawie 200 punktów w meczu

Gospodarze na początku pokazali swoje możliwości i po trafieniach Damiana Kuliga oraz Aleksandara Langovicia było już 9:2. Włocławianie zbliżali się później dzięki zagraniom Michała Michalaka i Isaiaha Muciusa. Kacper Borowski dawał im po chwili nawet prowadzenie. Aljaz Kunc ustalił jednak wynik po 10 minutach na 24:20.

ZOBACZ TAKŻE: Były reprezentant Polski podjął decyzję! ŁKS ma nowego zawodnika

W drugiej kwarcie Arriva Lotto Twarde Pierniki znowu uciekały - po trójce Mihy Lapornika nawet na dziewięć punktów. Michał Michalak wraz z Elvarem Fridrikssonem ciągle “kąsali” rywali, ale przyjezdni nie mogli doprowadzić chociażby do remisu. Swoje akcje kończyli Langović oraz Kulig, a pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 51:46.

Zaraz po przerwie dzięki akcjom Isaiaha Muciusa i Erica Locketta przyjezdni wychodzili na prowadzenie! Ważnym graczem był także Kacper Borowski - po jego wsadzie zespół trenera Grzegorza Kożana uciekał na siedem punktów. To nie był koniec, różnica wzrosła aż do 16 punktów dzięki trójce AJ Slaughtera! Torunianie nie mogli teraz nawiązać rywalizacji. Po 30 minutach było 70:83.

Aljaz Kunc w czwartej kwarcie starał się poprawiać sytuację drużyny trenera Srdjana Suboticia. Nawet jednak gdy po trójce Noaha Thomassona gospodarze zbliżyli się na sześć punktów, to rywale odpowiedzieli chociażby zagraniami Locketta i Michalaka. Ostatecznie Anwil zwyciężył 101:95.

Po 18 punktów dla gości rzucili Isaiah Mucius i Michał Michalak. Aljaz Kunc zdobył dla gospodarzy 27 punktów i 9 zbiórek.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ORLEN Basket Liga - 8. kolejka

Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń - Anwil Włocławek 95:101 (24:20, 27:26, 19:37, 25:18)

Arriva Lotto Twarde Pierniki: Aljaz Kunc 27, Noah Thomasson 15, Miha Lapornik 11, Aleksandar Langovic 11, Mateusz Szlachetka 10, Damian Kulig 10, Arik Smith 6, Adam Brenk 5, Paweł Sowiński 0, Hubert Lipiński 0;

Anwil: Michał Michalak 18, Isaiah Mucius 18, Eric Lockett 15, Elvar Fridriksson 11, A.J. Slaughter 10, Nijal Pearson 10, Kacper Borowski 10, Dawid Słupiński 7, Michał Kołodziej 2.

PLK.PL