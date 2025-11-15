Druga porażka polskich siatkarek na MŚ

Natalia Okła i Urszula Łunio mistrzostwa świata w siatkówce plażowej w Adelajdzie rozpoczęły od przegranej w dwóch setach z Czeszkami Marketą Svozilovą i Marie-Sarą Stochlovą. W drugiej potyczce grupowej ich zadanie ponownie nie było łatwe, bowiem po drugiej stronie siatki stanęły Ana Patricia i Duda.

Już na starcie Brazylijki ustawiły pod siebie pierwszego seta, wychodząc na prowadzenie 7:3. Później zawodniczki z Ameryki Południowej pewnie kontrolowały wydarzenia na piasku i powiększały swoją przewagę (16:8). Ostatecznie Ana Patricia i Duda sięgnęły po zwycięstwo w premierowej partii wynikiem 21:14.

Druga odsłona rozpoczęła się nieco pod dyktando Polek. Te odskoczyły na dwa punkty (6:4). Później z przodu były Brazylijki, jednak Okła i Łunio nie odpuszczały i przez większą część seta traciły jeden-dwa "oczka". Ana Patricia i Duda odjechały w końcówce - na 19:15, lecz wtedy Biało-Czerwone zanotowały kapitalną serię i wyrównały (19:19). Decydujące słowo należało do Brazylijek, które wygrały dwie ostatnie akcje (21:19) i tym samym zamknęły całe spotkanie.

Przed ostatnią kolejką fazy grupowej Okła i Łunio są zatem bez zwycięstwa. W ostatnim meczu grupowym powalczą z Australijkami Tarą Phillips i Kaylą Mears. Reprezentantki gospodarzy również nie odniosły jeszcze triumfu. Lepsza para w tej rywalizacji będzie mieć szansę na awans do play-offów czempionatu dzięki klasyfikacji drużyn z trzecich miejsc.

Natalia Okła/Urszula Łunio - Ana Patricia/Duda 0:2 (14:21, 19:21)