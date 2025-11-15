Duże osłabienie reprezentacji Polski. Jan Urban potwierdził

Polscy piłkarze mają za sobą następne spotkanie eliminacji mistrzostw świata 2026. W piątkowy wieczór Biało-Czerwoni pokazali się z dobrej strony w Warszawie, gdzie zremisowali 1:1 z Holandią i wywalczyli cenny punkt do tabeli grupowej, który może mieć znaczny wpływ na rozstawienie w barażach.

Niestety, są też gorsze wieści. Już w 13. minucie kontuzji nabawił się Sebastian Szymański. Pomocnik musiał opuścić boisko, a zastąpił go Bartosz Kapustka.

17 listopada Biało-Czerwoni rozegrają ostatnie starcie pierwszej fazy kwalifikacji do przyszłorocznego mundialu. Przeciwnikiem Polski będzie Malta.

Wiadomo już, że w poniedziałek Jan Urban nie będzie mógł skorzystać z Szymańskiego. Selekcjoner kadry potwierdził absencję 26-latka na konferencji prasowej po rywalizacji z Holandią.

- Wszedł Bartek Kapustka i wyglądało to dobrze, ale nie wiem, czy wyglądałoby to tak samo, a może lepiej, gdyby grał Szymański. Nie dowiem się tego, bo Sebastian jest kontuzjowany - wyjaśnił selekcjoner reprezentacji.