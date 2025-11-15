FC Barcelona - Real Madryt. Relacja live i wynik na żywo

Julian CieślakPiłka nożna

FC Barcelona - Real Madryt to spotkanie 11. kolejki ligi hiszpańskiej. Relacja live i wynik na żywo meczu FC Barcelona - Real Madryt na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:00.

Starcie Barcelony z Realem Madryt jest rywalizacją na szczycie piłkarskiej ligi hiszpańskiej kobiet. Liderem rozgrywek jest bowiem "Duma Katalonii", która po dziesięciu kolejkach zgromadziła na swoim koncie 27 punktów. "Królewskie" natomiast plasują się na drugiej lokacie ze stratą czterech "oczek".

 

ZOBACZ TAKŻE: Klamka zapadła! Igor Pajac sędzią meczu Polaków

 

Do regularnej gry w szeregach "Blaugrany" wraca Ewa Pajor. Polska napastniczka zmagała się w minionym czasie z kontuzją, natomiast w poprzednich dwóch spotkaniach pojawiła się na murawie na ostatnie 30 minut.

 

Poprzednie żeńskie "El Clasico" miało miejsce 23 marca tego roku. Wtedy w Barcelonie niespodziewanie okazały się piłkarki Realu, które triumfowały 3:1.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu FC Barcelona - Real Madryt na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:00.

Przejdź na Polsatsport.pl
BARCELONAEL CLASICOEWA PAJORFC BARCELONAHISZPANIALIGA FLIGA F 2025/26PIŁKA NOŻNAREAL MADRYT

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 