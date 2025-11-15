FC Barcelona - Real Madryt. Relacja live i wynik na żywo

Starcie Barcelony z Realem Madryt jest rywalizacją na szczycie piłkarskiej ligi hiszpańskiej kobiet. Liderem rozgrywek jest bowiem "Duma Katalonii", która po dziesięciu kolejkach zgromadziła na swoim koncie 27 punktów. "Królewskie" natomiast plasują się na drugiej lokacie ze stratą czterech "oczek".

ZOBACZ TAKŻE: Klamka zapadła! Igor Pajac sędzią meczu Polaków

Do regularnej gry w szeregach "Blaugrany" wraca Ewa Pajor. Polska napastniczka zmagała się w minionym czasie z kontuzją, natomiast w poprzednich dwóch spotkaniach pojawiła się na murawie na ostatnie 30 minut.

Poprzednie żeńskie "El Clasico" miało miejsce 23 marca tego roku. Wtedy w Barcelonie niespodziewanie okazały się piłkarki Realu, które triumfowały 3:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu FC Barcelona - Real Madryt na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:00.