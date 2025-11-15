Finał ATP Finals: Jannik Sinner - Carlos Alcaraz. Gdzie obejrzeć?

W pierwszej fazie ATP Finals rywalizacja odbywała się w dwóch grupach, z których po dwóch najlepszych tenisistów awansowało do półfinałów. Finał rozegrany zostanie 16 listopada.

W grupie Jimmy'ego Connorsa znaleźli się Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti (zastąpił Novaka Djokovicia), Taylor Fritz oraz Alex de Minaur. Z kolei w grupie Bjorna Borga grali Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton oraz Felix Auger-Alliasime.

Do najlepszej czwórki awansowali Alcaraz, de Minaur, Sinner i Auger-Aliassime. Ostatecznie w hitowym finale zmierzą się Sinner i Alcaraz. Zarówno Włoch, jak i Hiszpan swoje półfinałowe starcia wygrali bez straty seta.

Tytułu sprzed roku broni Sinner.

Transmisja finału Sinner - Alcaraz w Polsacie Sport 3 oraz online w Polsat Box Go. Początek w niedzielę o godzinie 18.00.

BS, Polsat Sport