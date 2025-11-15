Gwiazdor Holandii zwalił winę na... trawę na PGE Narodowym! Powiedział to wprost

Reprezentacja Polski pokazała się ze świetnej strony w piątkowym spotkaniu eliminacji mistrzostw świata 2026 z Holandią. Biało-Czerwoni zremisowali 1:1, a komplementów w stronę podopiecznych Jana Urbana nie szczędził lider "Oranje" - Frenkie de Jong.

- Trzeba pochwalić Polskę. Są po prostu dobrzy w formacji 5-4-1, przestrzenie były małe - zwrócił uwagę pomocnik, cytowany przez portal ad.nl.

De Jong w całym widowisku doszukał się również negatywnych stron. Mowa o stanie nawierzchni na PGE Stadionie Narodowym, który - według niego - nie należał do najlepszych.

- Murawa była słaba. Wyglądała dobrze, ale taka nie była. Była luźna, nierówna. To nie ułatwia sprawy - stwierdził.

Holendrzy mają już niemal zapewniony awans na przyszłoroczny mundial. W poniedziałek w ostatnim meczu pierwszej fazy kwalifikacji zmierzą się z ostatnią w grupie Litwą.

Transmisja spotkania Holandia - Litwa w poniedziałek 17 listopada w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:35.