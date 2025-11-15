Jędrzejczyk brutalnie rozbita! Szok na gali, jej trener aż przerwał walkę (WIDEO)

Poznaliśmy rozstrzygnięcie w walce wieczoru gali Babilon Boxing Show w Ożarowie Mazowieckim. Adrianna Jędrzejczyk (4–1, 1 KO), która stanęła do pojedynku o pas mistrzowski WBC International, przegrała przed czasem z Helene Connart (4-1, 4 KO) z Belgii.

Klęcząca zawodniczka boksu, Joanna Jędrzejczyk, po tym jak jej trener przerwał walkę.
Adrianna Jędrzejczyk przegrała walkę wieczoru.

Od początku pojedynek w kategorii do 63,5 kg układał się dobrze dla Connart. Jak się okazało, Belgijka dopięła swego w piątej rundzie. Trafiła Jędrzejczyk kolejnymi mocnymi ciosami i trener Polki Gus Curren przerwał pojedynek, w trakcie liczenia przez sędziego.

 

– Sobotnia walka znacznie przybliży mnie do pojedynku o światowy tytuł. Jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli i zdobędę pas WBC International, to będziemy myśleć o tytule mistrzyni Europy, a potem już o pasach światowych. Czeka mnie największe wyzwanie w karierze, ale nie zawiodę kibiców – zapowiadała przed pojedynkiem Jędrzejczyk.

 

Jak się niestety okazało, marzenia o wielkich walkach Polka będzie musiała odłożyć - przynajmniej na jakiś czas.

 

Swoje walki na Babilon Boxing Show w Ożarowie Mazowieckim wcześniej wygrali między innymi Jan Lodzik czy Maciej Smokowski.

 

Helene Connart (4-1, 4 KO) pokonała Adriannę Jędrzejczyk (4–1, 1 KO) przez TKO, runda 5

