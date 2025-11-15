Kluczowe informacje dla Polski ws. baraży! Blisko idealnego scenariusza

Wiele bowiem wskazuje na to, że Polacy będą rozstawieni do marcowych baraży z pierwszego koszyka, co pozwoli im uniknąć gry z najmocniejszymi drużynami, takimi jak Włochy. Mało tego, wielce prawdopodobne, że Biało-Czerwoni pierwsze spotkanie w dwustopniowych kwalifikacjach zagrają u siebie. Aby tak się stało trzeba znaleźć się wśród ośmiu najlepszych zespołów z drugich miejsc w kwalifikacjach.

Awans do baraży z pierwszego koszyka sprawi, że ekipa Urbana w półfinale trafi na któregoś z teoretycznie najniżej notowanych rywali z czwartego koszyka. Z kolei decydujące spotkanie o być albo nie być na mundialu zagramy wówczas z triumfatorem meczu pomiędzy drużynami z koszyka drugiego i trzeciego. W tym gronie mogą znaleźć się m.in. Szwecja lub Rumunia, ale na pewno nie któraś z potęg.

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski zapytany o swoje "męstwo". Rozbrajająca szczerość kapitana kadry

O znalezieniu się w pierwszym koszyku zadecyduje ranking FIFA i to, jak potoczą się losy ostatnich meczów kwalifikacyjnych. Polakom, którzy plasują się na 33. miejscu, mogą jeszcze zagrozić Szkocja, Węgry i Walia. Ci pierwsi zagrają z Grecją i Danią, więc w przypadku wygranej mogą zyskać sporo punktów do rankingu i wyprzedzić Biało-Czerwonych, jeżeli ci potkną się z niżej notowaną Maltą. To sprawia, że poniedziałkowy mecz z nią jest szalenie ważny i nie można go odpuścić.

Węgry kończą eliminacje starciem z Irlandią, natomiast Walia najpierw gra z Liechtensteinem, a potem jeszcze z Macedonią Północną.

Do turniejów barażowych awansuje dwanaście zespołów z drugich miejsc w kwalifikacjach oraz cztery najwyżej rozstawione z Ligi Narodów, które nie zajęły pierwszych i drugich miejsc w swoich grupach. Zostaną one podzielone na cztery ścieżki. W każdej zostaną rozegrane dwa półfinały (26 marca) oraz finał (31 marca). Tylko zwycięzcy finałów otrzymają przepustki na mundial.

Ranking FIFA:

33. Polska (1524 pkt.)

34. Walia (1519)

37. Węgry (1505)

38. Szkocja (1504)

Polsat Sport