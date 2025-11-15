Kolejna kontuzja w reprezentacji Polski! Podstawowy piłkarz opuścił zgrupowanie

Piłka nożna

Sebastian Szymański opuścił zgrupowanie kadry przed poniedziałkowym meczem z Maltą, który zakończy fazę grupową eliminacji mistrzostw świata - poinformował selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Jan Urban, cytowany na stronie PZPN.

Piłkarz reprezentacji Polski w czerwonej koszulce z numerem 20, stojący na boisku, opuszcza murawę, otoczony przez innych zawodników i członków sztabu.
fot. PAP
Sebastian Szymański opuścił zgrupowanie kadry

Szymański nabawił się kontuzji na początku piątkowego spotkania eliminacji MŚ z Holandią w Warszawie. Zszedł z boiska w 13. minucie.

 

– Sebastian doznał uszkodzenia mięśnia przywodziciela długiego, który wyłącza go z udziału w poniedziałkowym meczu z Maltą. Piłkarz opuszcza zgrupowanie reprezentacji i powraca do klubu, gdzie będzie przechodził leczenie urazu – wyjaśnił lekarz reprezentacji Jacek Jaroszewski.

 

Tabela polskiej grupy el. MŚ 2026. Które miejsce zajmuje Polska?

 

Mecz w Warszawie zakończył się remisem 1:1, który praktycznie przesądził o awansie Holendrów do przyszłorocznego mundialu. Polacy zagrają w marcowych barażach, niezależnie od wyniku poniedziałkowego spotkania z Maltą w Ta’ Qali.

BS, PAP
