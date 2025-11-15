Kolejna kontuzja w reprezentacji Polski! Podstawowy piłkarz opuścił zgrupowanie

Szymański nabawił się kontuzji na początku piątkowego spotkania eliminacji MŚ z Holandią w Warszawie. Zszedł z boiska w 13. minucie.

– Sebastian doznał uszkodzenia mięśnia przywodziciela długiego, który wyłącza go z udziału w poniedziałkowym meczu z Maltą. Piłkarz opuszcza zgrupowanie reprezentacji i powraca do klubu, gdzie będzie przechodził leczenie urazu – wyjaśnił lekarz reprezentacji Jacek Jaroszewski.

Mecz w Warszawie zakończył się remisem 1:1, który praktycznie przesądził o awansie Holendrów do przyszłorocznego mundialu. Polacy zagrają w marcowych barażach, niezależnie od wyniku poniedziałkowego spotkania z Maltą w Ta’ Qali.

BS, PAP