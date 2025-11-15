Koncert gry w Częstochowie! Pewne zwycięstwo Indykpolu AZS-u Olsztyn

Od samego początku kontrolę w tym spotkaniu przejęła ekipa gości (7:3). Drużyna spod Jasnej Góry nie weszła dobrze w mecz i przez całą premierową odsłonę goniła wynik. Tracone seriami punkty tego nie ułatwiały, a po kilkunastu minutach było już 18:11. Olsztynianie, na czele których stał świetnie dysponowany Paweł Halaba, grali konsekwentnie i skutecznie. Wygrali pierwszego seta 25:16.

W drugim drużyna gospodarzy prezentowała się już zdecydowanie lepiej. Prowadziła nawet 13:10, ale jedna seria olsztynian wystarczyła, by to oni znów byli lepsi (14:13). Od tamtego momentu gra popularnego "Norwida" jakby się zatrzymała. Od stanu 15:14 goście zdobyli aż sześć punktów z rzędu. To jednak nie był koniec. W końcówce Olsztyn jeszcze dobił rywali i wygrał 25:18.

Początek trzeciej partii również był w wykonaniu siatkarzy Guillermo Falaski dobry (10:7). Tak jak w poprzednim secie, na tym się jednak skończyło. Dwie świetne zagrywki posłał w stronę rywali Halaba i już było 15:13. Gospodarze próbowali jeszcze podjąć walkę, ale było już za późno. Co więcej, w polu serwisowym popisali się również Moritz Karlitzek i Johannes Tille. Goście wygrali tę partię 25: i cały mecz 3:0.

Najlepszym zawodnikiem tego meczu został wybrany Halaba. Przyjmujący zdobył 12 punktów. Zanotował również 77% pozytywnego przyjęcia i 46% perfekcyjnego.

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Indykpol AZS Olsztyn 0:3 (16:25, 18:25, 22:25)

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa: Sebastian Adamczyk, Luciano De Cecco, Milad Ebadipour, Patrik Indra, Jakub Kiedos, Jakub Nowak - Mateusz Masłowski (libero) - Samuel Jeanlys, Tomasz Kowalski, Bartłomiej Lipiński, Daniel Popiela

Indykpol AZS Olsztyn: Jan Hadrava, Paweł Halaba, Moritz Karlitzek, Seweryn Lipiński, Jakub Majchrzak, Johannes Tille - Jakub Ciunajtis (libero) - Karol Borkowski, Łukasz Kozub