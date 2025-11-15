Niespodzianki nie było. Mistrzynie Polski lepsze od outsidera

Mistrzynie Polski przystąpiły do tego spotkania po dwóch zwycięstwach z rzędu, a z ogólnym bilansem czterech wygranych i porażki. Do tego drużyna ze stolicy Podkarpacia sięgnęła w międzyczasie po Superpuchar Polski, pokonując ŁKS Commercecon Łódź. Rzeszowianki zdawały sobie sprawę, że triumf za pełną pulę w sobotę pozwoli im awansować na pierwsze miejsce w tabeli Tauron Ligi kosztem innego teamu z centralnej części kraju - PGE Grot Budowlanych Łódź.

Na przeciwległym biegunie klasyfikacji znajduje się zespół z Nowego Dworu Mazowieckiego, który wciąż czeka nie tylko na premierowe zwycięstwo w tym sezonie, ale też na pierwszy punkt. Dotychczas beniaminek zbiera frycowe i w pięciu wcześniejszych spotkaniach zdołał ugrać tylko seta w konfrontacji z Lotto Chemikiem Police.

Było zatem jasne, kto jest faworytem sobotniej potyczki. Każdy inny wynik niż pewna wygrana miejscowych byłby upatrywany jako duża niespodzianka, wręcz sensacja. Już pierwsza odsłona zwiastowała problemy przyjezdnych w tym meczu. Jej przebieg można byłoby określić mianem "bez historii", o czym świadczy wynik 25:14.

ZOBACZ TAKŻE: Druga porażka polskich siatkarek na MŚ

O wiele ciekawiej było w drugiej partii, chociaż jej początek sugerował powtórkę z rozrywki, gdy DevelopRes objął prowadzenie 7:4. Ambitne nowodworzanki doprowadziły jednak do remisu i przez chwilę nawet miały parę punktów przewagi. Sytuacja wedle której gospodynie odskoczyły na kilka "oczek" i dały się dogonić powtórzyła się jeszcze w środowej fazie seta przy stanie 17:13. Za trzecim razem rzeszowianki od rezultatu 18:18 nie wypuściły już wypracowanego dystansu z rąk i ostatecznie wygrały 25:21.

Trzeci set to już pełna kontrola DevelopResu od początku niemalże do samego końca. Siatkarki z Nowego Dworu Mazowieckiego starały się dotrzymywać kroku utytułowanym przeciwniczkom i w pewnym momencie zbliżyły się na punkt przy stanie 21:20. I był to ich ostatni zryw w tym spotkaniu, bo przegrały 20:25.

Dzięki tej wygranej mistrzynie kraju zostały liderem tabeli z punktem przewagi nad drugimi Budowlanymi. Z kolei LOS pozostaje "czerwoną latarnią" rozgrywek z zerowym dorobkiem.

DevelopRes Rzeszów - Eco Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:0 (25:14, 25:21, 25:20)

DevelopRes Rzeszów: Katarzyna Wenerska, Julita Piasecka, Dominika Pierzchała, Taylor Bannister, Marrit Jasper, Laura Heyrman - Magda Kubas (libero) – Justyna Jankowska, Karina Chmielewska, Oliwia Sieradzka, Laura Jansen

Eco Harpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki: Krysten Garrison, Barbara Zakościelna, Marta Budnik, Malwina Stachowiak, Katarzyna Kowalczyk, Zofia Ejsmont – Natalia Ziemińska (libero) - Martyna Piszcz, Paulina Rajter, Martyna Piszcz, Agata Sklepik

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport