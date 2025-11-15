Klamka zapadła! Igor Pajac sędzią meczu Polaków

Kwalifikacje do przyszłorocznych mistrzostw świata dobiegają końca. Przed reprezentacją Polski ostatnie starcie w ramach pierwszej fazy. Biało-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Maltą.

Ogłoszono sędziego głównego poniedziałkowej rywalizacji. Został nim Chorwat Igor Pajac, którego asystentami będą Bojan Zobenica i Ivan Mihalj. Jako arbitra technicznego wyznaczono Dario Bela, a na VAR-ze zasiądą Ivan Bebek i Fran Jović.

W przeszłości Pajac miał już w swojej karierze sędziowskiej polskie akcenty. Był rozjemcą dwóch meczów Rakowa Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji: w 2022 "Medaliki" zwyciężyły 2:0 ze Spartakiem Trnawa, a w tym sezonie pokonały 2:1 Ardę Kyrdżali.

Pierwszy gwizdek meczu Malta - Polska w poniedziałek 17 listopada o godzinie 20:45. Podopieczni Jana Urbana, dzięki piątkowemu remisowi z Holandią, mają już zapewniony udział w barażach. Na bezpośredni awans na mundial szanse są matematyczne.