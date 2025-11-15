PlusLiga: Aluron CMC Warta Zawiercie - JSW Jastrzębski Węgiel. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Aluron CMC Warta Zawiercie kontra JSW Jastrzębski Węgiel to spotkanie szóstej kolejki PlusLigi. Kto wygra to starcie? Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - JSW Jastrzębski Węgiel na Polsatsport.pl.

Po ostatnich spotkaniach oba zespoły maja zgoła inne nastroje. Jastrzębianie ulegli ostatnio ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle 0:3, a siatkarze z Zawiercia po pasjonującym boju wygrali z mistrzami Polski - Bogdanką LUK Lublin - 3:2. 

 

Trudno porównywać sytuację zawiercian i jastrzębian w tabeli. Zespół prowadzony przez Michała Winiarskiego rozegrał już sześć spotkań, a drużyna ze Śląska - tylko cztery.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - JSW Jastrzębski Węgiel na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45. 

PLUSLIGASIATKÓWKA

