PlusLiga: Bogdanka LUK Lublin - Asseco Resovia Rzeszów. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Bogdanka LUK Lublin kontra Asseco Resovia Rzeszów to hitowe starcie szóstej kolejki PlusLigi. Który zespół wyjdzie z niego zwycięsko? Transmisja meczu Bogdanka LUK Lublin - Asseco Resovia Rzeszów w niedzielę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go.

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin i Asseco Resovii Rzeszów w akcji.
fot. PAP
Gdzie obejrzeć mecz Bogdanka LUK Lublin - Asseco Resovia Rzeszów?

Tylko cztery drużyny zaczęły sezon PlusLigi od dwóch zwycięstw. W tym gronie były Bogdanka LUK Lublin i Asseco Resovia Rzeszów. Po niemal miesiącu gry oba zespoły wciąż plasują się w ligowej czołówce. O dwa punkty więcej (11) zgromadzili rzeszowianie, mimo że rozegrali o jedno spotkanie mniej. Są również jedyną niepokonaną do tej pory drużyną.

 

Smaczku spotkaniu Bogdanki i Resovii dodaje fakt, że rzeszowian trenuje Massimo Botti, który kilka miesięcy temu doprowadził LUK do mistrzostwa Polski. W Lublinie z kolei stery objął dobrze znany na Podpromiu Stephane Antiga. Francuz z sukcesami prowadził siatkarki DevelopResu Rzeszów.

 

W poprzednim spotkaniu Asseco Resovia rozbiła PGE Projekt Warszawa 3:0. Bogdanka LUK Lublin po pasjonującej batalii uległa Aluronomi CMC Warcie Zawiercie 2:3. 

 

Transmisja meczu Bogdanka LUK Lublin - Asseco Resovia Rzeszów w niedzielę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:45. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 14:30. 

KP, Polsat Sport
PLUSLIGASIATKÓWKA
