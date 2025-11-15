Gdzie obejrzeć mecz Bogdanka LUK Lublin - Asseco Resovia Rzeszów?

Tylko cztery drużyny zaczęły sezon PlusLigi od dwóch zwycięstw. W tym gronie były Bogdanka LUK Lublin i Asseco Resovia Rzeszów. Po niemal miesiącu gry oba zespoły wciąż plasują się w ligowej czołówce. O dwa punkty więcej (11) zgromadzili rzeszowianie, mimo że rozegrali o jedno spotkanie mniej. Są również jedyną niepokonaną do tej pory drużyną.

Smaczku spotkaniu Bogdanki i Resovii dodaje fakt, że rzeszowian trenuje Massimo Botti, który kilka miesięcy temu doprowadził LUK do mistrzostwa Polski. W Lublinie z kolei stery objął dobrze znany na Podpromiu Stephane Antiga. Francuz z sukcesami prowadził siatkarki DevelopResu Rzeszów.

W poprzednim spotkaniu Asseco Resovia rozbiła PGE Projekt Warszawa 3:0. Bogdanka LUK Lublin po pasjonującej batalii uległa Aluronomi CMC Warcie Zawiercie 2:3.

Transmisja meczu Bogdanka LUK Lublin - Asseco Resovia Rzeszów w niedzielę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:45. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 14:30.

KP, Polsat Sport