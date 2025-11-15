Ekipa z Olsztyna ma za sobą bardzo udane rozpoczęcie sezonu. Wygrała cztery z pięciu rozegranych spotkań, jedyną porażką ponosząc z JSW Jastrzębskim Węglem na inaugurację sezonu (2:3). W ostatnim meczu olsztynianie wygrali ze Ślepskiem Malow Suwałki 3:0.

ZOBACZ TAKŻE: Zdecydowane zwycięstwo! Siatkarze Perugii nadal niepokonani

Nie najlepiej obecne rozgrywki rozpoczęli za to siatkarze spod Jasnej Góry. Dopiero parę dni temu odnieśli pierwsze ligowe zwycięstwo. Po tie-breaku ograli Ślepsk Malow Suwałki, a MVP wybrano Luciano De Cecco.

Relacja live i wynik na żywo meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Indykpol AZS Olsztyn na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport