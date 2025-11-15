PlusLiga: Hemarpol Politechnika Częstochowa - Indykpol AZS Olsztyn. Relacja live i wynik na żywo
Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa kontra Indykpol AZS Olsztyn to spotkanie szóstej kolejki PlusLigi. Kto wygra to starcie? Relacja live i wynik na żywo meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Indykpol AZS Olsztyn na Polsatsport.pl.
Ekipa z Olsztyna ma za sobą bardzo udane rozpoczęcie sezonu. Wygrała cztery z pięciu rozegranych spotkań, jedyną porażką ponosząc z JSW Jastrzębskim Węglem na inaugurację sezonu (2:3). W ostatnim meczu olsztynianie wygrali ze Ślepskiem Malow Suwałki 3:0.
Nie najlepiej obecne rozgrywki rozpoczęli za to siatkarze spod Jasnej Góry. Dopiero parę dni temu odnieśli pierwsze ligowe zwycięstwo. Po tie-breaku ograli Ślepsk Malow Suwałki, a MVP wybrano Luciano De Cecco.
Relacja live i wynik na żywo meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Indykpol AZS Olsztyn na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.