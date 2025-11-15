Ekipa prowadzona przez Andreę Gianiego rozpoczęła sezon falstartem. Trzy porażki z rzędu sprawiły, że kędzierzynianie przez chwilę plasowali się blisko dna ligowej tabeli. W ostatniej kolejce wygrali po raz pierwszy w tym sezonie, ale za to w znakomitym stylu. Na własnym boisku rozbili JSW Jastrzębski Węgiel 3:0.

Siatkarze Barkomu w ostatniej kolejce sprawili niemałą sensację, ogrywając PGE Projekt Warszawa w trzech setach. To było drugie zwycięstwo ukraińskiej drużyny w tym sezonie. Poniosła ona również dwie porażki.

Relacja live i wynik na żywo meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Barkom Każany Lwów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport