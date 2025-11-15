Polka tuż za podium w Salt Lake City

Ziomek-Nogal uzyskała czas 37.16. Trzecie miejsce zajęła Japonka Yukino Yoshida (36.88). Druga była natomiast Amerykanka Erin Jackson (36.87). Kok wygrała z czasem 36.48.

Oprócz Ziomek-Nogal, startowały też dwie inne reprezentantki Polski - dziesiąte miejsce zajęła Andżelika Wójcik (37.34), a na 15. lokacie zmagania zakończyła Maryna Baran (37.44), dla której był to najlepszy czas w karierze.

BS, Polsat Sport