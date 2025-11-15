Polska - Rumunia. Transmisja i stream online. Gdzie obejrzeć mecz Świątek?
Polska - Rumunia to niedzielny mecz w ramach Billie Jean King Cup. Gdzie obejrzeć mecz Polska - Rumunia? Gdzie obejrzeć mecz z udziałem Igi Świątek?
W Gorzowie Wielkopolskim występują trzy reprezentacje. Oprócz Polski są to Rumunia oraz Nowa Zelandia.
W piątek Biało-Czerwone pewnie grały Nowozelandki 3:0. Swoje mecze wygrały Katarzyna Kawa, Iga Świątek oraz debel Linda Klimovicova/Martyna Kubka.
Dzień później Rumunki również okazały się lepsze od Nowozelandek, zapewniając sobie zwycięstwo już po starciach singlowych. Swoje spotkania wygrały Elena Ruxandra Bertea oraz Gabriela Lee.
Niedzielne spotkanie Polska - Rumunia wyłoni tym samym reprezentację, która wywalczy awans do kwalifikacji do BJK Cup Finals 2026 w Shenzhen.
16 listopada:
14:30: studio przed meczami, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go
15:00: Polska - Rumunia, mecz singlowy, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go
17:00: Polska - Rumunia, mecz singlowy, transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go
19:00: Polska - Rumunia, mecz deblowy, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go
20:00: studio pomeczowe, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box GoPrzejdź na Polsatsport.pl