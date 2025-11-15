Polska - Rumunia. Transmisja i stream online. Gdzie obejrzeć mecz Świątek?

Tenis

Polska - Rumunia to niedzielny mecz w ramach Billie Jean King Cup. Gdzie obejrzeć mecz Polska - Rumunia? Gdzie obejrzeć mecz z udziałem Igi Świątek?

Tenisistka w białej czapce i stroju z czerwonymi spodenkami, trzymająca rakietę tenisową i uderzająca piłkę.
fot. PAP
Iga Świątek podczas meczu przeciwko Nowej Zelandii

W Gorzowie Wielkopolskim występują trzy reprezentacje. Oprócz Polski są to Rumunia oraz Nowa Zelandia.

 

W piątek Biało-Czerwone pewnie grały Nowozelandki 3:0. Swoje mecze wygrały Katarzyna Kawa, Iga Świątek oraz debel Linda Klimovicova/Martyna Kubka.

 

Dzień później Rumunki również okazały się lepsze od Nowozelandek, zapewniając sobie zwycięstwo już po starciach singlowych. Swoje spotkania wygrały Elena Ruxandra Bertea oraz Gabriela Lee.

Niedzielne spotkanie Polska - Rumunia wyłoni tym samym reprezentację, która wywalczy awans do kwalifikacji do BJK Cup Finals 2026 w Shenzhen.

 

16 listopada:

 

14:30: studio przed meczami, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go

15:00: Polska - Rumunia, mecz singlowy, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go

17:00: Polska - Rumunia, mecz singlowy, transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go

19:00: Polska - Rumunia, mecz deblowy, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go

20:00: studio pomeczowe, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go

Przejdź na Polsatsport.pl
PUCHAR BILLIE JEAN KINGTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Katarzyna Kawa - Vivian Yang. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 