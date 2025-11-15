Polska - Rumunia. Transmisja i stream online. Gdzie obejrzeć mecz Świątek?

W Gorzowie Wielkopolskim występują trzy reprezentacje. Oprócz Polski są to Rumunia oraz Nowa Zelandia.

W piątek Biało-Czerwone pewnie grały Nowozelandki 3:0. Swoje mecze wygrały Katarzyna Kawa, Iga Świątek oraz debel Linda Klimovicova/Martyna Kubka.

Dzień później Rumunki również okazały się lepsze od Nowozelandek, zapewniając sobie zwycięstwo już po starciach singlowych. Swoje spotkania wygrały Elena Ruxandra Bertea oraz Gabriela Lee.



Niedzielne spotkanie Polska - Rumunia wyłoni tym samym reprezentację, która wywalczy awans do kwalifikacji do BJK Cup Finals 2026 w Shenzhen.

16 listopada:

14:30: studio przed meczami, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go

15:00: Polska - Rumunia, mecz singlowy, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go

17:00: Polska - Rumunia, mecz singlowy, transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go

19:00: Polska - Rumunia, mecz deblowy, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go

20:00: studio pomeczowe, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go