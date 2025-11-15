Polska z bezpośrednim awansem MŚ 2026? W teorii to nadal możliwe. Oto, co musi się wydarzyć

Kończą się eliminacje piłkarskich mistrzostw świata 2026, jeśli chodzi o fazę grupową. Wszystko wskazuje na to, że Biało-Czerwoni zajmą drugie miejsce w grupie G i wystąpią w przyszłorocznych barażach. W teorii istnieje jednak wariant, zgodnie z którym Polska za kilka dni wywalczy bezpośredni awans na MŚ 2026.

Tabela polskiej grupy el. MŚ 2026. Które miejsce zajmuje Polska?

Przed ostatnią kolejką eliminacji liderem grupy G jest Holandia z 17 punktami na koncie. Druga jest Polska - 14 punktów. Polska zremisowała oba mecze z Holandią - zarówno na wyjeździe, jak i u siebie było 1:1. W teorii obie drużyny mogą więc zakończyć zmagania z identyczną liczbą punktów, a wówczas o tym, kto wygra grupę i wywalczy bezpośredni awans na mundial, zadecyduje bilans bramkowy.

Jest to jednak co najmniej mało prawdopodobny scenariusz. O ile wygraną Polski w wyjazdowym starciu z Maltą z pewnością można sobie wyobrazić, o tyle domową porażkę Holandii z Litwą - już niekoniecznie. Mało tego, gdyby nawet doszło do gigantycznej sensacji i gdyby Litwa faktycznie wygrała na wyjeździe z Holandią (a Biało-Czerwoni jednocześnie ograliby Maltę), Polska musiałaby odrobić... 13-bramkową stratę do Oranje, jeśli chodzi o bilans goli. Ale dopóki piłka w grze...



Wszystko wskazuje więc na to, że Polska w marcu przyszłego roku wystąpi w barażach o awans na MŚ 2026. Wówczas przekonamy się, czy piłkarze Urbana wystąpią na przyszłorocznym mundialu.

BS, Polsat Sport