Popis polskiej gwiazdy Barcelony! 4:0 w El Clasico

Mecz na Estadi Olimpic Lluis Companys oglądało ponad 36 tysięcy kibiców. Pajor strzeliła gole w 15. i 30. minucie. Polska napastniczka miała też szansę na hat-tricka, ale nie wykorzystała dwóch sytuacji, gdy była sam na sam z bramkarką. Zeszła z murawy w 89. minucie.

Piłkarki Realu nie wykorzystały szansy na zdobycie bramki kontaktowej w 81. min. Cata Coll obroniła strzał Caroline Weir z rzutu karnego. Po chwili bramkarka Barcelony zanotowała kolejną znakomitą interwencję, gdy zatrzymała Atheneę del Castillo.

W doliczonym czasie piłkarki Barcelony zastosowały wysoki pressing, odebrały piłkę przed kolem karnym, a gola na 3:0 strzeliła 18-letnia Szwajcarka Sydney Schertenleib, która weszła na boisko dwie minuty wcześniej. Kropkę nad i postawiła zdobywczyni Złotej Piłki Aitana Bonmati, która wykorzystała dośrodkowanie Marii Leon.

Pajor 12 października doznała kontuzji kolana w starciu z Atletico Madryt (6:0). Opuściła trzy mecze w klubie oraz dwa w reprezentacji. Pod jej nieobecność Polska zremisowała z Holandią 0:0 oraz wygrała z Walią 5:2. Napastniczka wróciła do gry 9 listopada.

Barcelona z dużą przewagą prowadzi w lidze hiszpańskiej. W 11 kolejkach poniosła tylko jedną porażkę i zdobyła 30 pkt. Drugie miejsce zajmuje Real Madryt - 23 pkt.

BS, PAP