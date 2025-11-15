Rumunia - Nowa Zelandia. Transmisja TV i stream online tenis Billie Jean King
Czas na mecz deblowy w ramach spotkania Rumunia - Nowa Zelandia w Billie Jean King Cup. Transmisja na Polsatsport.pl.
Rumunia - Nowa Zelandia to mecz w ramach "polskiej grupy" Billie Jean King Cup. W piątek Polska pokonała Nową Zelandię, pewnie triumfując 3:0.
Natomiast w niedzielę Polska zmierzy się właśnie z Rumunią w ostatnim starciu grupy B.
Transmisja deblowego meczu w ramach spotkania Rumunia - Nowa Zelandia na Polsatsport.pl.
