Rumunia - Nowa Zelandia. Transmisja TV i stream online tenis Billie Jean King

Tenis

Czas na mecz deblowy w ramach spotkania Rumunia - Nowa Zelandia w Billie Jean King Cup. Transmisja na Polsatsport.pl.

Rumunia - Nowa Zelandia to mecz w ramach "polskiej grupy" Billie Jean King Cup. W piątek Polska pokonała Nową Zelandię, pewnie triumfując 3:0.

 

Natomiast w niedzielę Polska zmierzy się właśnie z Rumunią w ostatnim starciu grupy B.

 

Transmisja deblowego meczu w ramach spotkania Rumunia - Nowa Zelandia na Polsatsport.pl.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PUCHAR BILLIE JEAN KINGTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Dawid Olejniczak: Iga Świątek jest naszym dobrem narodowym

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 