Tabele eliminacji do mistrzostw świata 2026. Wyniki, terminarz
Piłkarze Hiszpanii są bardzo blisko awansu do przyszłorocznych mistrzostw świata, po wyjazdowym zwycięstwie nad Gruzją 4:0, podobnie jak Belgowie, mimo remisu w Kazachstanie 1:1. Do niespodzianki doszło w Kopenhadze, gdzie Dania zremisowała z Białorusią 2:2. Sprawdź, jak wyglądają tabele eliminacji do mistrzostw świata 2026.
Europa wyśle na mundial 16 przedstawicieli. Zwycięzcy 12 grup eliminacyjnych awansują bezpośrednio, a ekipy z drugich pozycji trafią do baraży, podobnie jak cztery najlepsze z Ligi Narodów, którym nie powiodło się w kwalifikacjach. Utworzone zostaną cztery dwuetapowe ścieżki barażowe, które w marcu wyłonią ostatnich czterech uczestników ze Starego Kontynentu.
Eliminacje MŚ 2026: Wyniki i skróty listopadowych spotkań (WIDEO)
Mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku będą pierwszymi w historii z udziałem 48 reprezentacji. W ostatnich latach - od 1998 roku włącznie - występowały po 32 drużyny. Mecze rozgrywane będą między 11 czerwca a 19 lipca 2026 roku.
Tabele eliminacji do mistrzostw świata 2026:
15 listopada, sobota
Grupa B
Szwajcaria - Szwecja 4:1 (1:1)
Słowenia - Kosowo 0:2 (0:1)
Tabela:
M Z R P bramki pkt
1. Szwajcaria 5 4 1 0 13-1 13
2. Kosowo 5 3 1 1 5-4 10
3. Słowenia 5 0 3 2 2-7 3
4. Szwecja 5 0 1 4 3-11 1
Grupa C
Dania - Białoruś 2:2 (1:0)
Grecja - Szkocja 3:2 (1:0)
1. Dania 5 3 2 0 14-3 11
2. Szkocja 5 3 1 1 9-5 10
3. Grecja 5 2 0 3 10-12 6
4. Białoruś 5 0 1 4 4-17 0
Grupa E
Turcja - Bułgaria 2:0 (1:0)
Gruzja - Hiszpania 0:4 (0:3)
1. Hiszpania 5 5 0 0 19-0 15
2. Turcja 5 4 0 1 15-10 12
3. Gruzja 5 1 0 4 6-13 3
4. Bułgaria 5 0 0 5 1-18 0
Grupa J
Kazachstan - Belgia 1:1 (1:0)
Liechtenstein - Walia 0:1 (0:0)
1. Belgia 7 4 3 0 22-7 15
2. Macedonia Płn. 7 3 4 0 12-3 13
3. Walia 7 4 1 2 14-10 13
4. Kazachstan 8 2 2 4 9-13 8
5. Liechtenstein 7 0 0 7 0-24 0
Grupa H
Cypr - Austria 0:2 (0:1)
Bośnia i Hercegowina - Rumunia 3:1 (0:1)
1. Austria 7 6 0 1 21-3 18
2. Bośnia i Herc. 7 5 1 1 16-6 16
3. Rumunia 7 3 1 3 12-9 10
4. Cypr 8 2 2 4 11-11 8
5. San Marino 7 0 0 7 1-32 0
14 listopada, piątek
Grupa A
Luksemburg - Niemcy 0:2 (0:0)
Słowacja - Irlandia Płn. 1:0 (0:0)
1. Niemcy 5 4 0 1 10-3 12
2. Słowacja 5 4 0 1 6-2 12
3. Irlandia Płn. 5 2 0 3 6-6 6
4. Luksemburg 5 0 0 5 1-12 0
Grupa G
Finlandia - Malta 0:1 (0:0)
Polska - Holandia 1:1 (1:0)
1. Holandia 7 5 2 0 23-4 17
2. Polska 7 4 2 1 11-5 14
3. Finlandia 8 3 1 4 8-14 10
4. Malta 7 1 2 4 2-16 5
5. Litwa 7 0 3 4 6-11 3
Grupa L
Gibraltar - Czarnogóra 1:2 (1:2)
Chorwacja - Wyspy Owcze 3:1 (1:1)
1. Chorwacja 7 6 1 0 23-2 19 - awans
2. Czechy 7 4 1 2 12-8 13
3. Wyspy Owcze 8 4 0 4 11-9 12
4. Czarnogóra 7 3 0 4 6-14 9
5. Gibraltar 7 0 0 7 3-22 0
13 listopada, czwartek
Grupa D
Azerbejdżan - Islandia 0:2 (0:2)
Francja - Ukraina 4:0 (0:0)
1. Francja 5 4 1 0 13-3 13 - awans
2. Islandia 5 2 1 2 13-9 7
3. Ukraina 5 2 1 2 8-11 7
4. Azerbejdżan 5 0 1 4 2-13 1
Grupa F
Armenia - Węgry 0:1 (0:1)
Irlandia - Portugalia 2:0 (2:0)
1. Portugalia 5 3 1 1 11-6 10
2. Węgry 5 2 2 1 9-7 8
3. Irlandia 5 2 1 2 6-5 7
3. Armenia 5 1 0 4 2-10 3
Grupa I
Norwegia - Estonia 4:1 (0:0)
Mołdawia - Włochy 0:2 (0:0)
1. Norwegia 7 7 0 0 33-4 21
2. Włochy 7 6 0 1 20-8 18
3. Izrael 7 3 0 4 15-19 9
4. Estonia 8 1 1 6 8-21 4
5. Mołdawia 7 0 1 6 4-28 1
Grupa K
Andora - Albania 0:1 (0:0)
Anglia - Serbia 2:0 (1:0)
1. Anglia 7 7 0 0 20-0 21 - awans
2. Albania 7 4 2 1 7-3 14
3. Serbia 7 3 1 3 7-9 10
4. Łotwa 7 1 2 4 4-13 5
5. Andora 8 0 1 7 3-16 1
16 listopada, niedziela
Grupa D
Ukraina - Islandia (Warszawa, 18.00)
Azerbejdżan - Francja (Baku, 18.00)
Grupa F
Węgry - Irlandia (Budapeszt, 15.00)
Portugalia - Armenia (Porto, 15.00)
Grupa I
Włochy - Norwegia (Mediolan, 20.45)
Izrael - Mołdawia (Kiszyniów, Mołdawia, 20.45)
Grupa K
Serbia - Łotwa (Leskovac, 18.00)
Albania - Anglia (Tirana, 18.00)
17 listopada, poniedziałek
Grupa A
Irlandia Płn. - Luksemburg (Belfast, 20.45)
Niemcy - Słowacja (Lipsk, 20.45)
Grupa G
Malta - Polska (Ta'Qali, 20.45)
Holandia - Litwa (Amsterdam, 20.45)
Grupa L
Czechy - Gibraltar (Ołomuniec, 20.45)
Czarnogóra - Chorwacja (Podgorica, 20.45)
18 listopada, wtorek
Grupa B
Szwecja - Słowenia (Solna, 20.45)
Kosowo - Szwajcaria (Prisztina, 20.45)
Grupa C
Szkocja - Dania (Glasgow, 20.45)
Białoruś - Grecja (Zalaegerszeg, Węgry, 20.45)
Grupa E
Bułgaria - Gruzja (Sofia, 20.45)
Hiszpania - Turcja (Sewilla, 20.45)
Grupa H
Austria - Bośnia i Hercegowina (Wiedeń, 20.45)
Rumunia - San Marino (Ploeszti, 20.45)
Grupa J
Przejdź na Polsatsport.pl
Walia - Macedonia Płn. (Cardiff, 20.45)
Belgia - Liechtenstein (Liege, 20.45)