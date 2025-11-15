Tabele eliminacji do mistrzostw świata 2026. Wyniki, terminarz

Europa wyśle na mundial 16 przedstawicieli. Zwycięzcy 12 grup eliminacyjnych awansują bezpośrednio, a ekipy z drugich pozycji trafią do baraży, podobnie jak cztery najlepsze z Ligi Narodów, którym nie powiodło się w kwalifikacjach. Utworzone zostaną cztery dwuetapowe ścieżki barażowe, które w marcu wyłonią ostatnich czterech uczestników ze Starego Kontynentu.

Eliminacje MŚ 2026: Wyniki i skróty listopadowych spotkań (WIDEO)

Mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku będą pierwszymi w historii z udziałem 48 reprezentacji. W ostatnich latach - od 1998 roku włącznie - występowały po 32 drużyny. Mecze rozgrywane będą między 11 czerwca a 19 lipca 2026 roku.

Tabele eliminacji do mistrzostw świata 2026:

15 listopada, sobota

Grupa B



Szwajcaria - Szwecja 4:1 (1:1)



Słowenia - Kosowo 0:2 (0:1)

Tabela:



M Z R P bramki pkt



1. Szwajcaria 5 4 1 0 13-1 13

2. Kosowo 5 3 1 1 5-4 10

3. Słowenia 5 0 3 2 2-7 3

4. Szwecja 5 0 1 4 3-11 1

Grupa C



Dania - Białoruś 2:2 (1:0)

Grecja - Szkocja 3:2 (1:0)

1. Dania 5 3 2 0 14-3 11

2. Szkocja 5 3 1 1 9-5 10

3. Grecja 5 2 0 3 10-12 6

4. Białoruś 5 0 1 4 4-17 0

Grupa E



Turcja - Bułgaria 2:0 (1:0)

Gruzja - Hiszpania 0:4 (0:3)

1. Hiszpania 5 5 0 0 19-0 15

2. Turcja 5 4 0 1 15-10 12

3. Gruzja 5 1 0 4 6-13 3

4. Bułgaria 5 0 0 5 1-18 0

Grupa J



Kazachstan - Belgia 1:1 (1:0)

Liechtenstein - Walia 0:1 (0:0)

1. Belgia 7 4 3 0 22-7 15

2. Macedonia Płn. 7 3 4 0 12-3 13

3. Walia 7 4 1 2 14-10 13

4. Kazachstan 8 2 2 4 9-13 8

5. Liechtenstein 7 0 0 7 0-24 0

Grupa H



Cypr - Austria 0:2 (0:1)

Bośnia i Hercegowina - Rumunia 3:1 (0:1)

1. Austria 7 6 0 1 21-3 18

2. Bośnia i Herc. 7 5 1 1 16-6 16

3. Rumunia 7 3 1 3 12-9 10

4. Cypr 8 2 2 4 11-11 8

5. San Marino 7 0 0 7 1-32 0

14 listopada, piątek

Grupa A



Luksemburg - Niemcy 0:2 (0:0)

Słowacja - Irlandia Płn. 1:0 (0:0)

1. Niemcy 5 4 0 1 10-3 12

2. Słowacja 5 4 0 1 6-2 12

3. Irlandia Płn. 5 2 0 3 6-6 6

4. Luksemburg 5 0 0 5 1-12 0

Grupa G



Finlandia - Malta 0:1 (0:0)

Polska - Holandia 1:1 (1:0)

1. Holandia 7 5 2 0 23-4 17

2. Polska 7 4 2 1 11-5 14

3. Finlandia 8 3 1 4 8-14 10

4. Malta 7 1 2 4 2-16 5

5. Litwa 7 0 3 4 6-11 3

Grupa L



Gibraltar - Czarnogóra 1:2 (1:2)

Chorwacja - Wyspy Owcze 3:1 (1:1)

1. Chorwacja 7 6 1 0 23-2 19 - awans

2. Czechy 7 4 1 2 12-8 13

3. Wyspy Owcze 8 4 0 4 11-9 12

4. Czarnogóra 7 3 0 4 6-14 9

5. Gibraltar 7 0 0 7 3-22 0

13 listopada, czwartek

Grupa D



Azerbejdżan - Islandia 0:2 (0:2)

Francja - Ukraina 4:0 (0:0)

1. Francja 5 4 1 0 13-3 13 - awans

2. Islandia 5 2 1 2 13-9 7

3. Ukraina 5 2 1 2 8-11 7

4. Azerbejdżan 5 0 1 4 2-13 1

Grupa F



Armenia - Węgry 0:1 (0:1)

Irlandia - Portugalia 2:0 (2:0)

1. Portugalia 5 3 1 1 11-6 10

2. Węgry 5 2 2 1 9-7 8

3. Irlandia 5 2 1 2 6-5 7

3. Armenia 5 1 0 4 2-10 3

Grupa I



Norwegia - Estonia 4:1 (0:0)

Mołdawia - Włochy 0:2 (0:0)

1. Norwegia 7 7 0 0 33-4 21

2. Włochy 7 6 0 1 20-8 18

3. Izrael 7 3 0 4 15-19 9

4. Estonia 8 1 1 6 8-21 4

5. Mołdawia 7 0 1 6 4-28 1

Grupa K



Andora - Albania 0:1 (0:0)

Anglia - Serbia 2:0 (1:0)

1. Anglia 7 7 0 0 20-0 21 - awans

2. Albania 7 4 2 1 7-3 14

3. Serbia 7 3 1 3 7-9 10

4. Łotwa 7 1 2 4 4-13 5

5. Andora 8 0 1 7 3-16 1

16 listopada, niedziela

Grupa D



Ukraina - Islandia (Warszawa, 18.00)

Azerbejdżan - Francja (Baku, 18.00)

Grupa F



Węgry - Irlandia (Budapeszt, 15.00)

Portugalia - Armenia (Porto, 15.00)

Grupa I



Włochy - Norwegia (Mediolan, 20.45)

Izrael - Mołdawia (Kiszyniów, Mołdawia, 20.45)

Grupa K

Serbia - Łotwa (Leskovac, 18.00)

Albania - Anglia (Tirana, 18.00)

17 listopada, poniedziałek

Grupa A



Irlandia Płn. - Luksemburg (Belfast, 20.45)

Niemcy - Słowacja (Lipsk, 20.45)

Grupa G



Malta - Polska (Ta'Qali, 20.45)

Holandia - Litwa (Amsterdam, 20.45)

Grupa L



Czechy - Gibraltar (Ołomuniec, 20.45)

Czarnogóra - Chorwacja (Podgorica, 20.45)

18 listopada, wtorek

Grupa B



Szwecja - Słowenia (Solna, 20.45)

Kosowo - Szwajcaria (Prisztina, 20.45)

Grupa C



Szkocja - Dania (Glasgow, 20.45)

Białoruś - Grecja (Zalaegerszeg, Węgry, 20.45)

Grupa E



Bułgaria - Gruzja (Sofia, 20.45)

Hiszpania - Turcja (Sewilla, 20.45)

Grupa H



Austria - Bośnia i Hercegowina (Wiedeń, 20.45)

Rumunia - San Marino (Ploeszti, 20.45)

Grupa J



Walia - Macedonia Płn. (Cardiff, 20.45)

Belgia - Liechtenstein (Liege, 20.45)

