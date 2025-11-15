Tabele eliminacji do mistrzostw świata 2026. Wyniki, terminarz

Piłka nożna

Piłkarze Hiszpanii są bardzo blisko awansu do przyszłorocznych mistrzostw świata, po wyjazdowym zwycięstwie nad Gruzją 4:0, podobnie jak Belgowie, mimo remisu w Kazachstanie 1:1. Do niespodzianki doszło w Kopenhadze, gdzie Dania zremisowała z Białorusią 2:2. Sprawdź, jak wyglądają tabele eliminacji do mistrzostw świata 2026.

Trzech piłkarzy na boisku piłkarskim, dwóch w żółtych strojach i jeden w czerwonym, rywalizuje o piłkę.
fot. PAP
Tabela eliminacji do mistrzostw świata 2026. Wyniki, terminarz

Europa wyśle na mundial 16 przedstawicieli. Zwycięzcy 12 grup eliminacyjnych awansują bezpośrednio, a ekipy z drugich pozycji trafią do baraży, podobnie jak cztery najlepsze z Ligi Narodów, którym nie powiodło się w kwalifikacjach. Utworzone zostaną cztery dwuetapowe ścieżki barażowe, które w marcu wyłonią ostatnich czterech uczestników ze Starego Kontynentu.

 

Eliminacje MŚ 2026: Wyniki i skróty listopadowych spotkań (WIDEO)

 

Mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku będą pierwszymi w historii z udziałem 48 reprezentacji. W ostatnich latach - od 1998 roku włącznie - występowały po 32 drużyny. Mecze rozgrywane będą między 11 czerwca a 19 lipca 2026 roku.

Tabele eliminacji do mistrzostw świata 2026:

15 listopada, sobota

 

Grupa B


Szwajcaria - Szwecja 4:1 (1:1)


Słowenia - Kosowo 0:2 (0:1)

 

Tabela:


M Z R P bramki pkt


1. Szwajcaria 5 4 1 0 13-1 13
2. Kosowo 5 3 1 1 5-4 10
3. Słowenia 5 0 3 2 2-7 3
4. Szwecja 5 0 1 4 3-11 1

 

Grupa C


Dania - Białoruś 2:2 (1:0)
Grecja - Szkocja 3:2 (1:0)

 

1. Dania 5 3 2 0 14-3 11
2. Szkocja 5 3 1 1 9-5 10
3. Grecja 5 2 0 3 10-12 6
4. Białoruś 5 0 1 4 4-17 0

 

Grupa E


Turcja - Bułgaria 2:0 (1:0)
Gruzja - Hiszpania 0:4 (0:3)

 

1. Hiszpania 5 5 0 0 19-0 15
2. Turcja 5 4 0 1 15-10 12
3. Gruzja 5 1 0 4 6-13 3
4. Bułgaria 5 0 0 5 1-18 0

 

Grupa J


Kazachstan - Belgia 1:1 (1:0)
Liechtenstein - Walia 0:1 (0:0)

 

1. Belgia 7 4 3 0 22-7 15
2. Macedonia Płn. 7 3 4 0 12-3 13
3. Walia 7 4 1 2 14-10 13
4. Kazachstan 8 2 2 4 9-13 8
5. Liechtenstein 7 0 0 7 0-24 0

 

Grupa H


Cypr - Austria 0:2 (0:1)
Bośnia i Hercegowina - Rumunia 3:1 (0:1)

 

1. Austria 7 6 0 1 21-3 18
2. Bośnia i Herc. 7 5 1 1 16-6 16
3. Rumunia 7 3 1 3 12-9 10
4. Cypr 8 2 2 4 11-11 8
5. San Marino 7 0 0 7 1-32 0

 

14 listopada, piątek

 

Grupa A


Luksemburg - Niemcy 0:2 (0:0)
Słowacja - Irlandia Płn. 1:0 (0:0)

 

1. Niemcy 5 4 0 1 10-3 12
2. Słowacja 5 4 0 1 6-2 12
3. Irlandia Płn. 5 2 0 3 6-6 6
4. Luksemburg 5 0 0 5 1-12 0

 

Grupa G


Finlandia - Malta 0:1 (0:0)
Polska - Holandia 1:1 (1:0)

 

1. Holandia 7 5 2 0 23-4 17
2. Polska 7 4 2 1 11-5 14
3. Finlandia 8 3 1 4 8-14 10
4. Malta 7 1 2 4 2-16 5
5. Litwa 7 0 3 4 6-11 3

 

Grupa L


Gibraltar - Czarnogóra 1:2 (1:2)
Chorwacja - Wyspy Owcze 3:1 (1:1)

 

1. Chorwacja 7 6 1 0 23-2 19 - awans
2. Czechy 7 4 1 2 12-8 13
3. Wyspy Owcze 8 4 0 4 11-9 12
4. Czarnogóra 7 3 0 4 6-14 9
5. Gibraltar 7 0 0 7 3-22 0

 

13 listopada, czwartek

 

Grupa D


Azerbejdżan - Islandia 0:2 (0:2)
Francja - Ukraina 4:0 (0:0)

 

1. Francja 5 4 1 0 13-3 13 - awans
2. Islandia 5 2 1 2 13-9 7
3. Ukraina 5 2 1 2 8-11 7
4. Azerbejdżan 5 0 1 4 2-13 1

 

Grupa F


Armenia - Węgry 0:1 (0:1)
Irlandia - Portugalia 2:0 (2:0)

 

1. Portugalia 5 3 1 1 11-6 10
2. Węgry 5 2 2 1 9-7 8
3. Irlandia 5 2 1 2 6-5 7
3. Armenia 5 1 0 4 2-10 3

 

Grupa I


Norwegia - Estonia 4:1 (0:0)
Mołdawia - Włochy 0:2 (0:0)

 

1. Norwegia 7 7 0 0 33-4 21
2. Włochy 7 6 0 1 20-8 18
3. Izrael 7 3 0 4 15-19 9
4. Estonia 8 1 1 6 8-21 4
5. Mołdawia 7 0 1 6 4-28 1

 

Grupa K


Andora - Albania 0:1 (0:0)
Anglia - Serbia 2:0 (1:0)

 

1. Anglia 7 7 0 0 20-0 21 - awans
2. Albania 7 4 2 1 7-3 14
3. Serbia 7 3 1 3 7-9 10
4. Łotwa 7 1 2 4 4-13 5
5. Andora 8 0 1 7 3-16 1

 

16 listopada, niedziela

 

Grupa D


Ukraina - Islandia (Warszawa, 18.00)
Azerbejdżan - Francja (Baku, 18.00)

 

Grupa F


Węgry - Irlandia (Budapeszt, 15.00)
Portugalia - Armenia (Porto, 15.00)

 

Grupa I


Włochy - Norwegia (Mediolan, 20.45)
Izrael - Mołdawia (Kiszyniów, Mołdawia, 20.45)

 

Grupa K
Serbia - Łotwa (Leskovac, 18.00)
Albania - Anglia (Tirana, 18.00)

 

17 listopada, poniedziałek

 

Grupa A


Irlandia Płn. - Luksemburg (Belfast, 20.45)
Niemcy - Słowacja (Lipsk, 20.45)

 

Grupa G


Malta - Polska (Ta'Qali, 20.45)
Holandia - Litwa (Amsterdam, 20.45)

 

Grupa L


Czechy - Gibraltar (Ołomuniec, 20.45)
Czarnogóra - Chorwacja (Podgorica, 20.45)

 

18 listopada, wtorek

 

Grupa B


Szwecja - Słowenia (Solna, 20.45)
Kosowo - Szwajcaria (Prisztina, 20.45)

 

Grupa C


Szkocja - Dania (Glasgow, 20.45)
Białoruś - Grecja (Zalaegerszeg, Węgry, 20.45)

 

Grupa E


Bułgaria - Gruzja (Sofia, 20.45)
Hiszpania - Turcja (Sewilla, 20.45)

 

Grupa H


Austria - Bośnia i Hercegowina (Wiedeń, 20.45)
Rumunia - San Marino (Ploeszti, 20.45)

 

Grupa J


Walia - Macedonia Płn. (Cardiff, 20.45)
Belgia - Liechtenstein (Liege, 20.45)

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Armenia - Węgry. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 