Tak dziś wygląda Agnieszka Radwańska. Słynna tenisistka nadal zachwyca (ZDJĘCIA)
Agnieszka Radwańska to jedna z najbardziej utytułowanych polskich tenisistek w historii. "Isia" zakończyła karierę pod koniec 2018 roku. Jak dziś wygląda 36-latka?
Radwańska zawodowe granie rozpoczęła w 2005 roku. W 2012 roku była na drugim miejscu w rankingu WTA. Również w tym roku doszła do finału Wimbledonu, notując tym samym swój najlepszy wynik w karierze, jeśli chodzi o turnieje wielkoszlemowe.
W 2015 roku Radwańska triumfowała w prestiżowym turnieju WTA Finals.
Karierę zakończyła w 2018 roku w wieku niespełna 30 lat.
Już będąc na emeryturze, Radwańska wielokrotnie brała udział w turniejach pokazowych, na przykład zachwycając swoimi umiejętnościami w zmaganiach legend na Wimbledonie.
Pod koniec 2024 roku dołączyła do sztabu szkoleniowego innej polskiej tenisistki, Magdy Linette.
Tak dziś wygląda Agnieszka Radwańska:
