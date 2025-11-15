Radwańska zawodowe granie rozpoczęła w 2005 roku. W 2012 roku była na drugim miejscu w rankingu WTA. Również w tym roku doszła do finału Wimbledonu, notując tym samym swój najlepszy wynik w karierze, jeśli chodzi o turnieje wielkoszlemowe.

ZOBACZ TAKŻE: Co za słowa Igi Świątek! Powiedziała to do polskich kibiców po meczu

W 2015 roku Radwańska triumfowała w prestiżowym turnieju WTA Finals.

Karierę zakończyła w 2018 roku w wieku niespełna 30 lat.

Już będąc na emeryturze, Radwańska wielokrotnie brała udział w turniejach pokazowych, na przykład zachwycając swoimi umiejętnościami w zmaganiach legend na Wimbledonie.

Pod koniec 2024 roku dołączyła do sztabu szkoleniowego innej polskiej tenisistki, Magdy Linette.

Tak dziś wygląda Agnieszka Radwańska:

Tak dziś wygląda Agnieszka Radwańska. Słynna tenisistka nadal zachwyca (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

Polsat Sport