Tak dziś wygląda Agnieszka Radwańska. Słynna tenisistka nadal zachwyca (ZDJĘCIA)

Tenis

Agnieszka Radwańska to jedna z najbardziej utytułowanych polskich tenisistek w historii. "Isia" zakończyła karierę pod koniec 2018 roku. Jak dziś wygląda 36-latka?

Radwańska zawodowe granie rozpoczęła w 2005 roku. W 2012 roku była na drugim miejscu w rankingu WTA. Również w tym roku doszła do finału Wimbledonu, notując tym samym swój najlepszy wynik w karierze, jeśli chodzi o turnieje wielkoszlemowe.

 

ZOBACZ TAKŻE: Co za słowa Igi Świątek! Powiedziała to do polskich kibiców po meczu

 

W 2015 roku Radwańska triumfowała w prestiżowym turnieju WTA Finals.

 

Karierę zakończyła w 2018 roku w wieku niespełna 30 lat. 

 

Już będąc na emeryturze, Radwańska wielokrotnie brała udział w turniejach pokazowych, na przykład zachwycając swoimi umiejętnościami w zmaganiach legend na Wimbledonie.

 

Pod koniec 2024 roku dołączyła do sztabu szkoleniowego innej polskiej tenisistki, Magdy Linette.

Tak dziś wygląda Agnieszka Radwańska:

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
AGNIESZKA RADWAŃSKAINNETENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Carlos Alcaraz - Alex de Minaur. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 