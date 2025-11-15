Uczestnicy turnieju „Z Orlika na Stadion” nagrodzeni

W sobotnim finale II edycji młodzieżowego turnieju piłkarskiego „Z Orlika na Stadion” rywalizowały 24 najlepsze drużyny z całej Polski, których zawodnicy wyłonieni zostali w ogólnopolskich eliminacjach rozgrywanych na 550 Orlikach. Główną nagrodą w turnieju było zgrupowanie w Barcelonie i treningi słynnej w akademii piłkarskiej La Masia. Turniej był jednym z elementów rządowego programu Aktywna Szkoła.

Po zakończeniu finału na murawę wszedł premier, aby wręczyć nagrody młodym piłkarzom i piłkarkom. Podczas wystąpienia szef rządu podsumowywał program orlików. Jak wyliczył, obecnie 1009 orlików jest w remoncie, a 206 w budowie. Czynnych łącznie jest ponad 2600 orlików.

Mecze sobotniego finału rozgrywano na małych boiskach na murawie Narodowego, gdzie w piątek polscy piłkarze zremisowali z Holandią 1:1 w eliminacjach mistrzostw świata. Natomiast przed rokiem finał turnieju „Z Orlika na Stadion” odbył się dzień po meczu Polska - Szkocja.

Minister sportu regularnie odwiedza nowo otwarte orliki w całej Polsce, spotykając się z młodzieżą i samorządowcami, więc - jak mówił - finał turnieju miał dla niego szczególne znaczenie.

- To bardzo ważne wydarzenie, które jest zwieńczeniem wielu miesięcy turniejów kwalifikacyjnych. Wszystko zaczyna się w małych miejscowościach, małych klubach, na orlikach, które remontujemy i rewitalizujemy. Teraz jesteśmy na jednym z najpiękniejszych stadionów świata i realizujemy marzenia dzieciaków. Ten turniej ma być wielką inspiracją dla dziewczynek i chłopców. W sumie ponad 80 tysięcy zawodników i zawodniczek oraz osiem tysięcy zespołów wzięło w nim udział - poinformował Rutnicki.

- Każdy musi gdzieś zacząć. Na przykład mamy dziewczynki z Mieściska - małej dwutysięcznej miejscowości, a grały w wielkim finale. To może być początek ich wielkiej kariery albo jedno z najwspanialszych doświadczeń w ich życiu. Cieszę się, że Ministerstwo Sportu i Turystyki organizuje największy tego typu turniej w Polsce na Stadionie Narodowym. To wielka sprawa - podsumował szef resortu.

