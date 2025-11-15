Włosi nie martwią się o Sinnera! Przyznano to wprost

Reprezentacja Włoch ma za sobą świetne lata w Pucharze Davisa. Italia zwyciężała ten turniej dwa razy z rzędu - w 2023 i 2024 roku. Na czele kadry stał wtedy fantastyczny Jannik Sinner, który prowadził swoją drużynę do triumfów.

W tym sezonie sprawa będzie wyglądać jednak inaczej. Wicelider rankingu ATP zrezygnował ze startu w finałowych rozgrywkach, które odbędą się w dniach 18-23 listopada w Bolonii. Informację tę już w październiku przekazał kapitan zespołu Filippo Volandri.

Krok Sinnera wywołał w Italii wielkie poruszenie. Na czterokrotnego mistrza wielkoszlemowego spadła fala krytyki. Pisano o "niezrozumiałej" decyzji.

Ponadto przed własną publicznością nie wystąpi druga rakieta Włoch - Lorenzo Musetti. 23-latek zakończył sezon po ostatnich startach w Atenach i ATP Finals w Turynie.

Teraz do sprawy odniósł się inny tamtejszy tenisista - Matteo Berrettini, który przyznaje, że mimo wszystko cała ekipa nie ma powodów do zmartwień.

- Jannika i Lorenzo tu nie ma, ale piękne jest to, że nawet bez dwóch obecnie czołowych graczy nie ma niepokoju. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że możemy odnieść triumf. Mamy w sobie pełen zapał. Jesteśmy grupą, jesteśmy przyjaciółmi. Wszystko będzie dobrze - ocenił w rozmowie z "Gazzettą" finalista Wimbledonu z 2021.

Reprezentacja Włoch do finałowych zmagań w Pucharze Davisa przystąpi osłabiona, lecz w jej szeregach nadal nie brakuje mocnych nazwisk. W kadrze zagrają wspomniany Berrettini, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Simone Bolelli i Andrea Vavassori.