Złoty medal Polaka! Sukces na mistrzostwach świata

Bartnik uzyskał 594 pkt i wyrównał rekord świata. W pozycji klęczącej uzyskał 199 pkt, leżącej - 198, a stojące - 197 pkt.

35-letni warszawianin był już mistrzem globu w 2018, kiedy w południowokoreańskim Changwon triumfował w strzelaniu z karabinu dowolnego w trzech postawach na 50 m.

Drugi był Węgier Peter Sidi - 591, a trzeci Szwajcar Pascal Bachmann - 589.

W tej samej konkurencji na 15. miejscu uplasował się Maciej Kowalewicz z dorobkiem 583 pkt, a 23. pozycję zajął Wiktor Sajdak - 569.

W klasyfikacji drużynowej Polacy z dorobkiem 1746 pkt zajęli trzecie miejsce. Wyprzedzili ich Szwajcarzy - 1762 pkt, a także Austriacy - 1750.

Czempionat globu w stolicy Egiptu potrwa do 17 listopada.

