Znowu bez straty seta! Jannik Sinner w finale ATP Finals

Włoch Jannik Sinner wygrał z Australijczykiem Alexem de Minaurem 7:5, 6:2 i awansował do finału turnieju ATP Finals w Turynie. Wieczorem w drugim półfinale spotkają się lider światowego rankingu Hiszpan Carlos Alcaraz oraz Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime.

Jannik Sinner w akcji na korcie tenisowym, przygotowuje się do uderzenia piłki.
fot. PAP
Włoch Jannik Sinner

Zajmujący drugie miejsce na liście ATP Sinner będzie bronić tytułu. W finale tej imprezy wystąpi po raz trzeci z rzędu.

 

Pierwszy set był wyrównany, trwał 67 minut, a obaj tenisiści mieli szanse na przełamanie serwisu rywala. Wreszcie dokonał tego Sinner w 11. gemie i w następnym przypieczętował zwycięstwo w secie. W drugiej partii przewaga reprezentanta gospodarzy była już wyraźna.

 

W tegorocznej edycji ATP Finals Sinner nie stracił nawet seta. W sobotę przedłużył do 30 serię wygranych meczów w hali na kortach twardych, swojej ulubionej nawierzchni, i poprawił osiągnięcie Szwajcara Rogera Federera z lat 2010-12. Rekord 47 kolejnych zwycięstw należy do Amerykanina Johna McEnroe, który ustanowił go w latach 1978-87.

 

Wynik półfinału:

 

Jannik Sinner (Włochy) - Alex de Minaur (Australia) 7:5, 6:2. 

BS, PAP
