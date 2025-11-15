Znowu bez straty seta! Jannik Sinner w finale ATP Finals

Zajmujący drugie miejsce na liście ATP Sinner będzie bronić tytułu. W finale tej imprezy wystąpi po raz trzeci z rzędu.

Pierwszy set był wyrównany, trwał 67 minut, a obaj tenisiści mieli szanse na przełamanie serwisu rywala. Wreszcie dokonał tego Sinner w 11. gemie i w następnym przypieczętował zwycięstwo w secie. W drugiej partii przewaga reprezentanta gospodarzy była już wyraźna.

W tegorocznej edycji ATP Finals Sinner nie stracił nawet seta. W sobotę przedłużył do 30 serię wygranych meczów w hali na kortach twardych, swojej ulubionej nawierzchni, i poprawił osiągnięcie Szwajcara Rogera Federera z lat 2010-12. Rekord 47 kolejnych zwycięstw należy do Amerykanina Johna McEnroe, który ustanowił go w latach 1978-87.

Wynik półfinału:

Jannik Sinner (Włochy) - Alex de Minaur (Australia) 7:5, 6:2.

BS, PAP