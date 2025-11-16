Alcaraz - Sinner. Wynik meczu. Kto wygrał finał Alcaraz - Sinner w ATP Finals?

Pora na finałowy akt głównego cyklu w sezonie 2025. W finale turnieju ATP Finals naprzeciwko siebie stają dwaj najlepsi tenisiści świata: Carlos Alcaraz i Jannik Sinner.

Dla Hiszpana impreza w Turynie już jest wyjątkowa. W trakcie jej trwania zapewnił sobie fotel lidera światowego rankingu na zakończenie tej kampanii. O to również rywalizował z Włochem.

Obaj zawodnicy są niepokonani w Italii. W fazie grupowej Alcaraz okazał się lepszy od Australijczyka Alexa de Minaura (2:0), Amerykanina Taylora Fritza (2:1) i Włocha Lorenzo Musettiego (2:0), a w półfinale odprawił Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime'a (2:0).

Sinner natomiast przed własną publicznością nie stracił jeszcze ani jednego seta. W pierwszym etapie zmagań zwyciężył nad Augerem-Aliassimem, Niemcem Alexandrem Zverevem oraz Amerykaninem Benem Sheltonem. W starciu o awans do najlepszej dwójki wyeliminował de Minaura.

Dotychczas w oficjalnych rozgrywkach Alcaraz i Sinner mierzyli się 16-krotnie. 11 razy górą był Hiszpan, a pięć - Włoch.

W 2025 z kolei obaj panowie aż trzy razy mierzyli się w finałach wielkoszlemowych. W Roland Garros i US Open wygrał Alcaraz, a na Wimbledonie - Sinner, który dołożył do tego wiktorię w Australian Open. Tym samym tenisiści podzielili w tym roku między siebie najcenniejsze zdobycze.

Alcaraz - Sinner. Wynik meczu. Kto wygrał finał?

Wynik meczu Alcaraz - Sinner poznamy po zakończeniu rywalizacji. O tym, kto wygrał finał Alcaraz - Sinner w ATP Finals, poinformujemy tuż po ostatniej piłce.

Transmisja meczu Carlos Alcaraz - Jannik Sinner w finale turnieju ATP Finals w Turynie w Polsacie Sport 3 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 18.00.

Polsat Sport