Babilon MMA 55. Czas na jubileuszową galę w Radomiu!

Grupa Babilon MMA zarządzana przez Tomasza Babilońskiego i Przemysława Kroka organizuje swoje wydarzenia od sierpnia 2017 roku. Po raz ostatni odwiedziła Radom niemalże dokładnie rok temu, 22 listopada, organizując galę z numerem 49. Wtedy też z powodzeniem mistrzowski pas kategorii piórkowej obronił Paweł Polityło, a debiutujący za kilka tygodni w UFC Iwo Baraniewski znokautował Sylwestra Borysa.

W sobotę do klatki Babilon MMA ponownie wejdą wielkie gwiazdy. Mowa oczywiście o byłym, dwukrotnym mistrzu świata bokserskiej organizacji World Boxing Organization w wadze junior ciężkiej – Krzysztofie Głowackim. 39-latek ponownie wystąpi pod szyldem grupy Babilon, w której przed laty debiutował na zawodowych ringach. Po zakończeniu kariery bokserskiej w 2023 roku, postanowił przebranżowić się na MMA i podpisał kontrakt z organizacją KSW, w której stoczył trzy pojedynki. Wygrał zawodowy debiut, nokautując w spektakularny sposób Patryka Tołkaczewskiego. W drugim pojedynku przegrał decyzją sędziów z Dawidem Kasperskim, a ostatnia, stoczona w marcu walka z Jordanem Nandorem uznana została za nieodbytą po nieintencjonalnym faulu w wykonaniu Francuza.

W Radomiu dojdzie do rewanżu, który tym razem musi zakończyć się zwycięstwem jednego z zawodników. Faworytem ekspertów jest Polak, dla którego będzie to czwarty zawodowy pojedynek.



- Zaczynałem u Tomka Babilońskiego i nie wiem czy on to pamięta, ale obiecaliśmy sobie, że u niego też zakończę karierę. Małymi kroczkami, ale zbliżam się już ku końcu kariery, pewnie cztery lata jeszcze zdrowie pozwoli, ale powoli trzeba myśleć co dalej. Muszę być gotowy na parter, dużo go robię, więc będę gotowy. Muszę wyjść i zrobić robotę. – powiedział Głowacki.

Walką wieczoru gali Babilon MMA 55 w Radomiu również będzie pojedynek rewanżowy. Zdaniem wielu, zapowiadający się jeszcze ciekawiej niż pojedynek Głowackiego z Nandorem.



Mowa oczywiście o walce mistrzowskiej, w której o pas kategorii półciężkiej organizacji Babilon MMA zmierzą się Szymon Kołecki i Marcin Łazarz. Obaj spotkali się już w lipcu. W Międzyzdrojach Łazarz znokautował Kołeckiego w drugiej rundzie przerywając tym samym serię sześciu zwycięstw zawodnika Akademii Sportów Walki Wilanów.



Szymon Kołecki to mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów, który podobnie jak Głowacki, zmienił profesję po udanej karierze w innej dyscyplinie. Debiutował jednak zdecydowanie wcześniej, pierwszą walkę w MMA tocząc już w 2017 roku. W organizacji Babilon MMA zadebiutował w grudniu 2017 roku, nokautując na gali z numerem 2 Michała Orkowskiego.

Dla Kołeckiego będzie to ósmy pojedynek dla organizacji Babilon MMA. 44-latek pokonywał w jej klatce między innymi Łukasza Borowskiego, Oliego Thompsona czy Przemysława Mysialę.

Rewanżowy pojedynek Szymona Kołeckiego z Łazarzem jest zatem dla zawodnika trenującego w Wilanowie szansą na podwójną nagrodę. W przypadku wygranej Kołecki zostanie mistrzem organizacji Babilon MMA, ale również zrewanżuje się za lipcową porażkę.



- W lipcu z Marcinem walczyłem i przegrałem, więc cieszę się, że organizacja zaproponowała mi ten rewanż i że Marcin się na niego zgodził, podszedł do sprawy profesjonalnie i uczciwie. – powiedział o kulisach zestawienia Szymon Kolecki.



Marcin Łazarz jest prawdziwym weteranem MMA. 42-latek ma na swoim koncie 27 zawodowych pojedynków, z których 17 wygrał. Dla organizacji Babilon MMA stoczył dotychczas zaledwie dwa pojedynki, ale już w sobotę stanie przed szansą zdobycia pasa. Prócz wspomnianego, wygranego pojedynku z Kołeckim, Łazarz w swoim debiucie dla organizacji, w grudniu ubiegłego roku, efektownie znokautował w pierwszej rundzie Adama Kowalskiego.

Były mistrz organizacji FEN również nie ukrywa, że ponowne starcie z Szymonem Kołeckim traktuje w sposób wyjątkowy. Pas położony na szali tego pojedynku i zwycięstwo w pierwszej walce powoduje, że Łazarz jest podwójnie zmotywowany, by udowodnić swoją wyższość nad mistrzem olimpijskim.

- Robię to wszystko po to, by znów usłyszeć „And New”. Wiecie czyj to czas? To mój czas. – napisał Łazarz na swoich mediach społecznościowych.

Podczas gali Babilon MMA 55 kibice zobaczą 12. pojedynków. Prócz Szymona Kołeckiego, Marcina Łazarza czy Krzysztofa Głowackiego na fanów czekają m.in. kolejne starcie pretendenta do mistrzowskiego pasa kategorii średniej Szymona Herrmanna czy świetnie zapowiadające się starcie zakontraktowane w limicie kategorii piórkowej, w którym były mistrz Szymon Rakowicz skrzyżuje rękawice z Adrianem Wieliczko.

Karta walk gali Babilon MMA 55:

Walki zawodowe:



12) MMA / 5 x 5 min / 93 kg - Marcin "Bane" Łazarz (17-10) vs Szymon Kołecki (12-2)

11) MMA / 3 x 5 min / 93 kg - Krzysztof Głowacki (1-1) vs Jordan "The Sandman" Nandor (1-1)

10) MMA / 3 x 5 min / 84 kg - Szymon Herrmann (5-0) vs Arturs Ozolins (8-5)

9) MMA / 3 x 5 min / 66 kg - Szymon Rakowicz (7-3) vs Adrian "Pitbull" Wieliczko (6-2)

8) MMA / 3 x 5 min / 77 kg - Mateusz Wieczorek (2-0) vs Dawid Pietluch (2-0)

7) MMA / 3 x 5 min / 66 kg - Ero Rushanyan (2-0) vs Sergiej Kołotiuk (4-0)

6) MMA / 3 x 5 min / 84 kg - Kamil Mękal (3-3) vs Konstanty "Kostek" Ruśniak (1-0)

5) MMA / 3 x 5 min / 70 kg - Hubert Iracki (1-0) vs Bartłomiej "Bucketboy" Skowyra (4-3)

4) K1 / 3 x 3 min / 87 kg - Mateusz Głuch (8-12) vs Krzysztof Sowa (2-2)



Walki semi-pro:



3) MMA / 3 x 3 min / 66 kg - Alan Wiąk vs Bartosz Nowicki

2) MMA / 3 x 3 min / 70 kg - Stanisław Telejko vs Jakub Cichowicz

1) MMA / 3 x 3 min / 77 kg - Bartosz Wieczorek vs Krzysztof Śmigacz



Transmisja gali Babilon MMA 55 na sportowych antenach Polsatu.