BJK Cup: Kawa/Kubka - Gae/Niculescu. Relacja live i wynik na żywo

Wielki tenis gości w Polsce. W dniach 14-16 listopada Gorzów Wielkopolski jest gospodarzem turnieju barażowego grupy B Pucharu Billie Jean King. W zmaganiach udział biorą reprezentacje Polski, Rumunii i Nowej Zelandii. Triumfator awansuje do przyszłorocznych kwalifikacji, gdzie powalczy o przepustkę do imprezy finałowej.

Biało-Czerwone występują przed własną publicznością na czele ze swoją liderką, sześciokrotną mistrzynią wielkoszlemową - Igą Świątek. - Bez dwóch zdań gra dla reprezentacji to zawsze ogromna przyjemność - powiedziała wiceliderka rankingu WTA w rozmowie z Tomaszem Lorkiem dla Polsatu Sport.

Oprócz Świątek, w składzie naszej drużyny narodowej znalazły się Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova oraz Martyna Kubka. Zabrakło między innymi Magdy Linette, Magdaleny Fręch czy Mai Chwalińskiej. Kapitanem zespołu jest Dawid Celt, a trenerem - Maciej Domka.

Polki w swoim pierwszym meczu w Gorzowie Wielkopolskim bez problemów pokonały Nowozelandki. W niedzielnym starciu przeciwniczkami naszych rodaczek są Rumunki, które w sobotę również okazały się lepsze od zawodniczek z Australii i Oceanii.

Rumunia na Puchar Billie Jean King przybyła mocno osłabiona. W kadrze nie ma aż sześciu najlepszych tenisistek: Jaqueline Cristian, Sorany Cirstei, Eleny-Gabrieli Ruse, Iriny-Camelii Begu, Anki Todoni i Miriam Bulgaru.

Najwyżej sklasyfikowaną w rankingu zawodniczką, która reprezentuje Rumunię w Arenie Gorzów, jest plasująca się na 292. miejscu Gabriela Lee. Powołane zostały również Elena Ruxandra Bertea, Mara Gae oraz Monica Niculescu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Kawa/Martyna Kubka - Mara Gae/Monica Niculescu na Polsatsport.pl.